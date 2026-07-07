От 60 до 65 за десятилетие: что произошло с пенсионным возрастом и чего ждать дальше

Десять лет изменили всё / PROKAZAN

Ближайшие пенсионные даты касаются не всех предпенсионеров подряд. В 2026 году очередь подойдет к мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения. Затем график даст паузу: в 2027-м новой массовой группы по обычному возрасту не будет.

Новая шкала почти собрана

Пенсионная реформа стартовала в 2019 году. Старый ориентир — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин — остался в прошлом для большинства будущих пенсионеров.

К 2028 году переходная конструкция заканчивается. Постоянные параметры: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет. До этой точки действует особая лестница по годам рождения, поэтому совет «смотри на соседей» здесь не работает.

Главные цифры 2026 года

В 2026-м возрастная планка для стандартного оформления выглядит так: мужчины — 64 года, женщины — 59 лет. Под эти значения попадают мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.

Для заявления потребуются три ключа:

возраст по переходному графику;

15 лет страхового стажа;

30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Нет одного ключа — нет обычного назначения. Ситуацию придется исправлять документами, дополнительным стажем, взносами или ждать другого основания.

Баллы: слабое место серой зарплаты

Индивидуальные коэффициенты растут из официальной зарплаты. Работодатель показывает доход, перечисляет взносы, сведения попадают на лицевой счет. Белая зарплата дает пенсионные права, конверт — только деньги сегодня.

Типичные зоны риска: стройка без договора, уход за пожилыми на частных условиях, сезонная торговля, подработка водителем, няни без оформления, мелкий ремонт за наличные. Реальная работа есть, а в пенсионной истории — пустота или короткие записи.

Проверка занимает несколько минут. Нужна выписка о состоянии индивидуального лицевого счета. Заказать ее можно на «Госуслугах», через МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России.

Что искать в выписке

Смотрите не только итоговую строку. Важны годы работы, названия работодателей, периоды приема и увольнения, стаж, ИПК, нестраховые периоды. Ошибка в одной записи способна уменьшить стаж или убрать часть коэффициентов.

Полезный набор документов: трудовая книжка, трудовые договоры, справки о зарплате, архивные ответы, военный билет, документы о детях, бумаги о работе на Севере или вредном производстве. Чем ближе пенсионная дата, тем дороже каждая потерянная неделя.

Формула без канцелярита

Пенсия складывается из фиксированной части и суммы за баллы. На 2026 год фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Цена одного коэффициента — 156,76 рубля.

Минимальные 30 баллов дают 4 702,8 рубля. Базовый расчет: 9 584,69 + 4 702,8 = 14 287,49 рубля. Это не окончательная сумма для каждого: северные коэффициенты, районные надбавки, иждивенцы, возраст старше 80 лет и другие условия меняют результат.

Поэтому одинаковый год рождения не гарантирует одинаковую выплату. Один человек десятилетиями получал белую зарплату, другой — наличные без взносов. Формула быстро показывает разницу.

Почему 2027-й выпал из очереди

Пауза 2027 года связана с переходной лестницей. Группа 2026-го — мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Следующая группа приходит в 2028-м: мужчины 1963 года рождения — к 65 годам, женщины 1968 года рождения — к 60 годам.

Значит, в 2027 году нет новой массовой возрастной категории для обычного оформления. Но пенсии по льготам сохраняются. Северный стаж, вредные условия труда, длительная работа, инвалидность, отдельные профессии — все это проверяется отдельно.

Социальная пенсия: поздний запасной вариант

Если стажа и баллов не хватает, страховая пенсия не назначается. Социальная пенсия появляется позже. В 2026–2027 годах возраст для нее: мужчины — 69 лет, женщины — 64 года.

С 2028 года планка станет еще выше: мужчины — 70 лет, женщины — 65 лет. Для людей с неофициальной биографией это самый неприятный итог: работа была, усталость накопилась, а право на выплату отодвигается.

Короткий план перед обращением

Сначала закажите выписку. Затем сравните данные с трудовой книжкой. После этого проверьте ИПК, стаж, льготные периоды, северные записи, вредность, архивные справки.

При расхождениях лучше сразу обратиться в Социальный фонд или МФЦ. Пенсионная дата зависит не от одной цифры в паспорте. Решают возрастная группа, стаж, коэффициенты и подтвержденные льготы, сообщает bank.yuga.ru.

Рекомендуем также: