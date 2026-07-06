Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

С 70 лет пенсия может стать совсем другой / PROKAZAN

В пенсионной теме снова появилась идея, которая может заинтересовать людей старшего возраста. В Госдуме предложили не ждать 80-летия для серьёзной возрастной прибавки, а начать поддерживать пенсионеров раньше — с 70 или 75 лет.

Пока это не действующий закон. Деньги по новой схеме ещё не начисляют, заявления принимать не должны, а ближайшие выплаты у 70-летних пенсионеров только из-за этой новости не изменятся.

О чём идёт речь

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил за пересмотр возрастного порога для повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Сейчас такая мера связана с 80-летием. Депутат считает, что ждать этого возраста слишком долго: многим пожилым людям дополнительная поддержка нужна раньше.

Возможный вариант — снизить планку до 70 лет. Более осторожный сценарий — начать с 75 лет. Также обсуждается поэтапная система, при которой поддержка увеличивается на возрастных рубежах.

Почему новость вызвала интерес

Пенсионные расходы редко растут плавно. В какой-то момент человеку чаще нужны лекарства, обследования, помощь по дому, сопровождение в поликлинику или платные бытовые услуги.

Такие траты нередко появляются задолго до 80 лет. Поэтому предложение о более ранней прибавке выглядит понятным для семей, где есть пожилые родители.

Но у этой идеи есть вторая сторона — бюджетная. Если возрастной порог снизить, число получателей резко вырастет. Значит, государству придётся заранее определить источник расходов.

Что сейчас получают после 80 лет

Сегодня федеральная возрастная прибавка работает для получателей страховой пенсии по старости после 80-летия. Увеличивается не вся пенсия целиком, а фиксированная выплата в её составе.

В 2026 году базовая фиксированная выплата равна 9584,69 рубля. После 80 лет она становится вдвое больше — 19 169,38 рубля.

Итоговая пенсия у каждого человека остаётся разной. На неё влияют пенсионные коэффициенты, стаж, северные основания, иждивенцы, районный коэффициент и другие доплаты.

Отдельная надбавка на уход

После 80 лет пенсионеру также устанавливается надбавка на уход. В 2026 году для страховой пенсии её размер составляет 1413,86 рубля.

Эта сумма поступает самому пенсионеру вместе с пенсией. Ухаживающий родственник или сосед не получает её отдельно на свою карту.

Заявление обычно не требуется. Основанием становятся сведения о возрасте или инвалидности I группы, которые есть у Социального фонда.

Когда ждать перерасчёт

После 80-летия перерасчёт проводится без личного обращения. Повышенная сумма приходит со следующей выплатой по графику.

Если день рождения уже был, а сумма не изменилась, лучше запросить расшифровку начислений. Это можно сделать через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда.

Проверка полезна ещё и потому, что пенсионер видит не только итог, но и структуру выплаты: страховую часть, фиксированную выплату, надбавки и районные повышения.

Почему 70-летним пока рано обращаться

Предложение о снижении возраста направлено в правительство для заключения. Это один из этапов, но не финальное принятие закона.

Пока документ не прошёл все процедуры, органы Социального фонда не могут назначать прибавку с 70 или 75 лет. Основания для такого перерасчёта в действующих правилах нет.

Если кто-то предлагает «оформить новую доплату» за деньги, это повод насторожиться. Возрастные перерасчёты по действующему порядку проводятся бесплатно.

Какой вариант могут принять

Даже при поддержке инициативы итоговая схема может измениться. Законодатели могут выбрать порог 70 лет, 75 лет или несколько ступеней.

Возможны и другие условия: отдельный порядок расчёта, поэтапное введение, ограничения по виду пенсии или дополнительные бюджетные параметры.

Поэтому сейчас корректнее говорить не о гарантированной прибавке, а о предложении, которое только обсуждается.

Что проверить пенсионерам

Тем, кому скоро исполнится 80 лет, стоит заранее убедиться, что они получают именно страховую пенсию по старости. Для разных видов пенсий правила повышения отличаются.

Пенсионерам с низкими доходами полезно проверить социальную доплату до прожиточного минимума. Она зависит не от возраста 80 лет, а от общего материального обеспечения и региональных правил.

Также стоит уточнить региональные льготы: компенсацию по ЖКУ, выплаты ветеранам труда, помощь малоимущим и меры поддержки инвалидов.

Главный вывод

В 2026 году действующее правило остаётся прежним: после 80 лет у получателей страховой пенсии по старости удваивается фиксированная выплата. Её размер после повышения составляет 19 169,38 рубля, а надбавка на уход — 1413,86 рубля.

Идея снизить возраст до 70 или 75 лет пока не стала законом. Пенсионерам стоит следить за официальными решениями, но не подавать лишних заявлений и не доверять посредникам, обещающим оформить несуществующую выплату, сообщает УРА.ру.

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