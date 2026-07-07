Сбер представил стратегию AI-трансформации разработки и бизнеса

На международной промышленной выставке «Иннопром» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов рассказал об обновленной редакции AI-Disrupt PDLC. Это стратегия AI-трансформации разработки и бизнеса в новой технологической реальности.

Документ переосмысляет весь жизненный цикл разработки вокруг трех сущностей: ИИ-агентов, интегрированной среды исполнения и разработки через спецификации. В нем отражены важные акценты: среда исполнения агента важнее модели, за человеком остаются намерение, определение правил исполнения и проверки результата. Агент, следуя заданным правилам, реализует намерение.

Руководство проводит параллели с Agile-трансформацией, показывая ее развитие — двухконтурная модель и компактные команды, но дает и отличия: агент самостоятельно ищет оптимальное решение. Также в материал вошли новые аспекты управления ИИ — контроль затрат и промышленная эксплуатация. План действий строится на чистоте замысла, ступенях зрелости и системе связей.

«В будущем победят организации со зрелой ИИ-культурой, которые освоят все возможности агентных систем, перестроят процессы и сохранят человеческую экспертизу. Мы хотим, чтобы агентная разработка стала стандартом, потому что это даст конкурентное преимущество всей стране. AI-Disrupt PDLC укрепит технологический суверенитет и позиции России на международных рынках, обеспечит системный и устойчивый рост на длинном горизонте. Поэтому Сбер развивает методологию агентной разработки и делится ею с рынком», — отметил Кирилл Меньшов.

Центральным элементом AI-Disrupt PDLC является способ обеспечить точное понимание между человеком и агентом через Specification-Driven Development — методологию перехода к написанию кода на базе точных спецификаций. Человек формулирует бизнес-требования в виде спецификации, а мультиагентная система помогает обеспечить их детализацию и консистентность, чтобы затем автономно реализовать их от кода до внедрения. Цель подхода — обеспечить предсказуемую проверку продуктовых гипотез, убрать из производственного процесса все, что может мешать или замедлять достижение бизнес-целей.

AI-Disrupt PDLC предлагает двухпетлевую модель, чтобы совместить скорость решений человека и агента. В петле намерения действует человек: проводит глубинные продуктовые исследования, ставит задачу и валидирует результат. В петле реализации работают агенты: генерируют код, тестируют гипотезы и исправляют ошибки, опираясь на спецификации. Связующим звеном выступает интегрированная платформа разработки, обеспечивающая целостность контекста и нормативов. Человек начинает тратить больше времени на намерение, чем на код, так как эта инвестиция окупается большей скоростью исполнения — благодаря скрупулезной проработке на этапе намерения агенту не нужны уточнения, и он меньше ошибается.

Сбер прогнозирует повсеместный переход к компактным командам (Tiny Teams) из трех-шести человек, а их общие функции (формирование контекста, описание продуктовых практик) и обмен знаниями перейдут в поддерживающие команды (Enabling Teams). В прежней логике крупная команда обеспечивала наличие компетенций и ресурс для проработки. Агентная среда и формализованный контекст являются концентрированным знанием многих людей. Лидер продукта может сосредоточиться на продукте, а разработчик — на координации агентов, проектировании системы и верификации решения. Не нужно больше собирать большие команды, можно сделать много малых команд и сосредоточиться на детальном улучшении продукта.