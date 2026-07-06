Технологии

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Эксперт в области технологий Эктор Чавес предупредил о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Если вы взяли трубку при звонке с незнакомого номера, не спешите говорить «да» на вопросы: «Вы собственник?», «У вас есть минутка?» или «Вы меня слышите?». Эти вопросы составлены так, чтобы записать голос собеседника с утвердительным ответом. По словам эксперта, запись могут использовать для авторизации мошеннических платежей или обмана голосовых систем. С развитием ИИ ситуация будет ухудшаться. Вместо «да» спросите, кто звонит и о чем речь. Также можно уточнить, чем вы можете помочь. Искусственный интеллект не поймет такой ответ и повесит трубку. Один из пользователей подтвердил, что метод работает.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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