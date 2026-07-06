«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

В последние годы рынок недвижимости все чаще удивляет необычными новостями. Пока одни проекты соревнуются по высоте башен и количеству этажей, другие борются за концепцию здоровой среды и масштабности территории. За каким из подходов будущее? Чтобы найти ответ, редакция ProKazan отправилась на экскурсию по жилому комплексу «Новый Свет».

Чем сегодня живет один из самых обсуждаемых проектов Лаишевского направления и почему вокруг него так много разговоров – в нашем материале.

Первое впечатление не всегда обманчиво

Когда едешь смотреть новый жилой комплекс, невольно представляешь высокие дома, стройку, шум техники и десятки одинаковых подъездов. Но здесь открывается совершенно другая картина.

Первое, что бросается в глаза в Новом свете, это сами дома. Они невысокие. Всего четыре этажа. Взгляд не упирается в фасады, а спокойно скользит дальше, за горизонт. Здесь много воздуха, а вся территория кажется открытой и свободной. Нет давящего ощущения, что каждый свободный метр старались занять очередным домом и ловишь себя на мысли, что никуда не хочется спешить.

Внимание постоянно переключается на территорию вокруг. На широкие прогулочные дорожки, зеленые пространства и просторные дворы без автомобилей. Главное место притяжения – большой семейный парк на площади 1,2 га. Здесь расположились уютные зоны отдыха и барбекю, спортивные площадки и современные игровые городки. Это новый формат детского пространства — с интерактивными элементами и зонами дополненной реальности, где игра превращается в настоящее приключение.

Даже в таких деталях проявляется подход к «здоровому строительству», которого придерживаются в компании. Смысл прост. Район проектировали так, чтобы человеку было комфортно проводить время не только дома, но и за его пределами. Спокойно гулять, общаться с друзьями-соседями, отдыхать и заниматься спортом во дворе.

Этой идее подчинены решения в благоустройстве. Например, сеть велодорожек проходит через всю территорию комплекса, при этом велосипедные и пешеходные маршруты разделены зелеными участками. Благодаря этому каждый может пользоваться пространством в привычном для себя темпе, не мешая другим.

На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, уже начали открываться магазины и пункты выдачи маркетплейсов, а в скором времени появятся пекарни, кофейни, салоны красоты и спорта. Получается, что все привычные вопросы можно решать буквально за несколько минут, не выезжая за пределы квартала.

Обращают на себя внимание и другие детали привычного городского комфорта: закрытые дворы с видеонаблюдением, колясочные в каждом подъезде, доступ по Face ID или через мобильное приложение. Все эти решения почти незаметны во время знакомства с проектом, но именно с ними жители будут сталкиваться каждый день.

Что скрывается за дверями квартир «Нового света»?

Обсуждая квартиру, разговор, казалось бы, должен пойти о площади, стоимости и количестве комнат. Но в Новом свете не хочется говорить языком цифр – лучше прочувствовать, как может выглядеть обычный день семьи после переезда. Где появится большой шкаф в прихожей, как кухня плавно переходит в гостиную, где будут играть дети, а где родители смогут спокойно выпить утренний кофе.

В квартирах много естественного света за счет больших окон и высоких потолков до 3 метров, а благодаря малоэтажности возникает ощущение простора. Особенно это заметно в планировках с террасами и патио. Даже сейчас, пока только идет заселение домов, уже легко представить, как эти пространства превратятся в места для семейных завтраков или летних вечеров во время заката.

Во многих квартирах предусмотрены кухни-гостиные, мастер-спальни и гардеробные. Для тех, кто не хочет откладывать переезд на долгие месяцы, есть варианты с готовым ремонтом и установленной сантехникой.

- Нам очень нравятся стильные дома и особая атмосфера. Кажется, что здесь больше свободного пространства и людей не так много. Хотя мы и сами из частного сектора, но мы влюбились в это место. Сперва приезжали сюда на прогулки с ребенком, а потом решили переехать. Мы уже определились с квартирой и сейчас на этапе подписания документов, - поделилась молодая семейная пара из с. Столбище.

Родители уже задумываются и о будущем своего маленького сына. На территории микрорайона запланировано строительство двух детских садов и школы на 1500 учеников, поэтому супруги уверены, что по мере взросления ребенка все необходимое для семьи будет рядом с домом.

Вместе с жилыми домами здесь уже формируется полноценная среда. Для жителей запланирован автобусный маршрут до станции метро «Проспект Победы», а для школьников – отдельные автобусы до многопрофильных лицеев в Усадах.

Само Лаишевское направление продолжает активно развиваться. Появляются новые дороги, дополняется инфраструктура, а вместе с этим меняется и представление о жизни за городом. Если раньше переезд за пределы Казани казался компромиссом, то сегодня для многих семей он становится осознанным и комфортным выбором.

Конечно, одного репортажа недостаточно, чтобы принять решение о покупке квартиры. Но он вполне может стать поводом познакомиться с проектом лично. Если вы тоже задумываетесь о переезде, стоит хотя бы один раз приехать в «Новый Свет». Ведь именно личное впечатление помогает понять гораздо больше, чем фотографии на сайте.

Записаться на экскурсию в ЖК «Новый Свет» можно по телефону +7 (843) 558-10-17 или в офисе продаж по адресу: г. Казань, проспект Победы, 151а.

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