Интересное в Казани

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

Рината Зиянгирова Журналист ProKazan
Рината Зиянгирова
Чем сегодня живет один из самых обсуждаемых про...

В последние годы рынок недвижимости все чаще удивляет необычными новостями. Пока одни проекты соревнуются по высоте башен и количеству этажей, другие борются за концепцию здоровой среды и масштабности территории. За каким из подходов будущее? Чтобы найти ответ, редакция ProKazan отправилась на экскурсию по жилому комплексу «Новый Свет».

Чем сегодня живет один из самых обсуждаемых проектов Лаишевского направления и почему вокруг него так много разговоров – в нашем материале.

Первое впечатление не всегда обманчиво

Когда едешь смотреть новый жилой комплекс, невольно представляешь высокие дома, стройку, шум техники и десятки одинаковых подъездов. Но здесь открывается совершенно другая картина.

Первое, что бросается в глаза в Новом свете, это сами дома. Они невысокие. Всего четыре этажа. Взгляд не упирается в фасады, а спокойно скользит дальше, за горизонт. Здесь много воздуха, а вся территория кажется открытой и свободной. Нет давящего ощущения, что каждый свободный метр старались занять очередным домом и ловишь себя на мысли, что никуда не хочется спешить.

Внимание постоянно переключается на территорию вокруг. На широкие прогулочные дорожки, зеленые пространства и просторные дворы без автомобилей. Главное место притяжения – большой семейный парк на площади 1,2 га. Здесь расположились уютные зоны отдыха и барбекю, спортивные площадки и современные игровые городки. Это новый формат детского пространства — с интерактивными элементами и зонами дополненной реальности, где игра превращается в настоящее приключение.

Даже в таких деталях проявляется подход к «здоровому строительству», которого придерживаются в компании. Смысл прост. Район проектировали так, чтобы человеку было комфортно проводить время не только дома, но и за его пределами. Спокойно гулять, общаться с друзьями-соседями, отдыхать и заниматься спортом во дворе.

Этой идее подчинены решения в благоустройстве. Например, сеть велодорожек проходит через всю территорию комплекса, при этом велосипедные и пешеходные маршруты разделены зелеными участками. Благодаря этому каждый может пользоваться пространством в привычном для себя темпе, не мешая другим.

На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, уже начали открываться магазины и пункты выдачи маркетплейсов, а в скором времени появятся пекарни, кофейни, салоны красоты и спорта. Получается, что все привычные вопросы можно решать буквально за несколько минут, не выезжая за пределы квартала.

Обращают на себя внимание и другие детали привычного городского комфорта: закрытые дворы с видеонаблюдением, колясочные в каждом подъезде, доступ по Face ID или через мобильное приложение. Все эти решения почти незаметны во время знакомства с проектом, но именно с ними жители будут сталкиваться каждый день.

Что скрывается за дверями квартир «Нового света»?

Обсуждая квартиру, разговор, казалось бы, должен пойти о площади, стоимости и количестве комнат. Но в Новом свете не хочется говорить языком цифр – лучше прочувствовать, как может выглядеть обычный день семьи после переезда. Где появится большой шкаф в прихожей, как кухня плавно переходит в гостиную, где будут играть дети, а где родители смогут спокойно выпить утренний кофе.

В квартирах много естественного света за счет больших окон и высоких потолков до 3 метров, а благодаря малоэтажности возникает ощущение простора. Особенно это заметно в планировках с террасами и патио. Даже сейчас, пока только идет заселение домов, уже легко представить, как эти пространства превратятся в места для семейных завтраков или летних вечеров во время заката.

Во многих квартирах предусмотрены кухни-гостиные, мастер-спальни и гардеробные. Для тех, кто не хочет откладывать переезд на долгие месяцы, есть варианты с готовым ремонтом и установленной сантехникой.

- Нам очень нравятся стильные дома и особая атмосфера. Кажется, что здесь больше свободного пространства и людей не так много. Хотя мы и сами из частного сектора, но мы влюбились в это место. Сперва приезжали сюда на прогулки с ребенком, а потом решили переехать. Мы уже определились с квартирой и сейчас на этапе подписания документов, - поделилась молодая семейная пара из с. Столбище.

Родители уже задумываются и о будущем своего маленького сына. На территории микрорайона запланировано строительство двух детских садов и школы на 1500 учеников, поэтому супруги уверены, что по мере взросления ребенка все необходимое для семьи будет рядом с домом.

Вместе с жилыми домами здесь уже формируется полноценная среда. Для жителей запланирован автобусный маршрут до станции метро «Проспект Победы», а для школьников – отдельные автобусы до многопрофильных лицеев в Усадах.

Само Лаишевское направление продолжает активно развиваться. Появляются новые дороги, дополняется инфраструктура, а вместе с этим меняется и представление о жизни за городом. Если раньше переезд за пределы Казани казался компромиссом, то сегодня для многих семей он становится осознанным и комфортным выбором.

Конечно, одного репортажа недостаточно, чтобы принять решение о покупке квартиры. Но он вполне может стать поводом познакомиться с проектом лично. Если вы тоже задумываетесь о переезде, стоит хотя бы один раз приехать в «Новый Свет». Ведь именно личное впечатление помогает понять гораздо больше, чем фотографии на сайте.

Записаться на экскурсию в ЖК «Новый Свет» можно по телефону +7 (843) 558-10-17 или в офисе продаж по адресу: г. Казань, проспект Победы, 151а.

Официальный сайт

  • Реклама. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, ИНН 1657100885,
  • РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.
  • ЖК «Новый свет» УБ-7 (ООО СЗ "Близкий"). Проектные декларации на сайте наш. дом. рф
  • Адрес: Казань, пр. Победы, 151а
  • Телефон: 8 (843) 244-80-64
  • Сайт: akbars-dom.ru
Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
17 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

6 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

42 минуты назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Технологии

4 часа назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
51 минуту назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме
Солнце, зелень и никакой толкучки: где под Каза...
Гид по Казани
4 дня назад

Солнце, зелень и никакой толкучки: где под Казанью встретить лето без суеты и со скидками на загородные отели