Астроном оценил опасность аномальной активности Солнца

Рекордное количество вспышек на Солнце, зафиксированное 5 июля, не обязательно приведет к катастрофическим последствиям, но повышает риск геомагнитных бурь. Об этом во вторник, 7 июля, рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за сутки произошло 24–26 вспышек категории C, что обновило двухлетний рекорд. Киселев пояснил: даже слабые вспышки в совокупности высвобождают значительную энергию.

2026 год приближается к пику 25-го солнечного цикла, когда активность светила максимальна. Магнитные поля становятся нестабильными, что увеличивает частоту и интенсивность вспышек. Эксперт отметил, что аномалия повышает вероятность корональных выбросов массы (КВМ) — облаков плазмы, способных вызвать магнитные бури при направлении к Земле.

Высокоэнергетичные частицы от вспышек и КВМ могут повреждать электронику спутников, вызывать сбои в навигации, связи и дистанционном зондировании. Сильные геомагнитные бури способны перегружать трансформаторы и приводить к отключениям электричества.

4 июля на Солнце произошло десять сильных вспышек, а 1 июля зафиксирована вспышка высшего класса X мощностью X1.1.