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Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Служба новостей Автор статьи
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В Казани прошел полуфинал «Политических боев» — ключевого испытания проекта «ПолитЗавод». Мероприятие организовало Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» при поддержке партии. Ранее из 80 участников «ПолитЗавода» определили 24 претендента на выход в финал.

Формат полуфинала предполагал индивидуальные выступления. Каждый участник за две минуты излагал свою позицию по общественно значимой теме, а затем отвечал на вопросы жюри. Среди тем — запрет электросамокатов в городах, ограничение использования смартфонов в школах, запрет рекламы энергетиков и никотиновой продукции в интернете, приоритет трудоустройства россиян, снижение нештрафуемого порога скорости, запрет абортов в частных клиниках.

Выступления оценивали депутаты Госсовета РТ Ольга Воронова, Игорь Бикеев, Руслан Шигабуддинов и депутат Казанской гордумы Марсель Шарапов. «Вопросы — из жизни. Возможно, депутаты возьмут их в работу, потому что ребята предлагают свое видение», — отметила Воронова. Бикеев добавил: «Важно учитывать не только рациональную сторону, но и человеческую — судьбы людей, доброту, справедливость. Это формирует государственную мудрость».

По итогам полуфинала определили восьмерых финалистов. Финал состоится 16 июля, где участников ждет импровизационный раунд — тему выступления они узнают за минуту до выхода на сцену, анонсировал Руслан Шигабуддинов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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