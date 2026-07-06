Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера

Исследователи из Гарвардского университета проанализировали данные о профессиях и причинах смерти миллионов американцев. Они сравнили около 400 специальностей и обнаружили, что таксисты и водители скорой помощи реже других умирают от болезни Альцгеймера. Причина, по мнению ученых, в постоянной навигации и ориентации в пространстве без помощи GPS.

Водители автобусов такого преимущества не показали — вероятно, потому что они ездят по одним и тем же маршрутам и не тренируют пространственное мышление. Авторы исследования отмечают, что работа, связанная с ориентацией на местности, может обеспечивать защиту от болезни Альцгеймера.

Деменция остается одной из главных причин смерти во многих странах. В Великобритании с 2012 по 2021 год она стала основной причиной смертности. В 2023 году от болезни Альцгеймера умерли около 75 000 человек. С увеличением продолжительности жизни риск развития деменции растет, поэтому ученые ищут способы сохранить здоровье мозга.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона изучали лондонских таксистов, которые сдают сложный экзамен The Knowledge. Оказалось, что во время подготовки у водителей увеличивается гиппокамп — участок мозга, отвечающий за память и пространственную ориентацию. Этот эффект сравнивают с тренировкой мышц: чем чаще используется гиппокамп, тем лучше он развивается. Именно гиппокамп одним из первых повреждается при болезни Альцгеймера.

Профессор когнитивной нейронауки Хьюго Спирс отмечает, что ухудшение способности ориентироваться в пространстве часто начинается раньше проблем с памятью. Постоянная тренировка навигации может создавать «когнитивный резерв», позволяя мозгу дольше компенсировать возрастные изменения. Похожий эффект наблюдается у людей с высоким уровнем образования.

Исследование основано на данных прошлых десятилетий, когда GPS не был повсеместным. Сегодня многие полагаются на навигаторы, поэтому неизвестно, сохранится ли эффект у современных водителей. Профессор Спирс советует регулярно тренировать навыки ориентирования: гулять без GPS, особенно в незнакомых местах, и сочетать это с физической активностью. Социальная активность также помогает снизить риск развития болезни.