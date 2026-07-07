Наука

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые выяснили, что Антарктида замерзла раньше...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Около 34 миллионов лет назад Антарктида покрылась льдом, хотя климат Земли был теплее современного. Новое исследование показало, что решающую роль сыграли не только изменения атмосферы, но и процессы глубоко внутри планеты.

Сегодня Антарктида хранит крупнейший ледяной щит Земли, но его происхождение долго оставалось загадкой. Ученые считали, что материк начал замерзать из-за снижения углекислого газа. Однако эта версия объясняла не все: если причиной было только похолодание, Арктика должна была покрыться льдом одновременно, но северный полюс оставался свободным еще 25 миллионов лет.

В журнале Science опубликовано новое объяснение. Ученые создали компьютерные модели, проследив изменение рельефа Антарктиды за 100 миллионов лет. Около 170 миллионов лет назад суперконтинент Гондвана начал распадаться, и Антарктида отделилась от Африки. Этот разлом вызвал медленные процессы в мантии, которые приподнимали земную кору. За десятки миллионов лет восточная часть Антарктиды поднялась на 1,5–2 километра, сформировав высокие плато и горы Гамбурцева, скрытые сейчас подо льдом.

Подъем суши изменил климат: чем выше поверхность, тем холоднее воздух — температура снижается на 1 градус на каждые 100 метров. Около 45 миллионов лет назад рельеф поднялся настолько, что снег перестал таять даже летом. Появились горные ледники, которые слились в огромный ледяной щит. Затем процесс ускорился: белый лед отражал солнечный свет, поверхность охлаждалась, и ледники росли.

Авторы исследования подчеркивают: климат Земли зависит не только от состава атмосферы. Движение литосферных плит, образование гор и изменение рельефа могут определять судьбу континентов на миллионы лет. Современное таяние ледников — другой процесс. Если ледяной щит исчезнет, вернуть его будет сложнее, чем кажется: лед не только сформировался благодаря особым условиям, но и изменил сам ландшафт.

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