Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Около 34 миллионов лет назад Антарктида покрылась льдом, хотя климат Земли был теплее современного. Новое исследование показало, что решающую роль сыграли не только изменения атмосферы, но и процессы глубоко внутри планеты.
Сегодня Антарктида хранит крупнейший ледяной щит Земли, но его происхождение долго оставалось загадкой. Ученые считали, что материк начал замерзать из-за снижения углекислого газа. Однако эта версия объясняла не все: если причиной было только похолодание, Арктика должна была покрыться льдом одновременно, но северный полюс оставался свободным еще 25 миллионов лет.
В журнале Science опубликовано новое объяснение. Ученые создали компьютерные модели, проследив изменение рельефа Антарктиды за 100 миллионов лет. Около 170 миллионов лет назад суперконтинент Гондвана начал распадаться, и Антарктида отделилась от Африки. Этот разлом вызвал медленные процессы в мантии, которые приподнимали земную кору. За десятки миллионов лет восточная часть Антарктиды поднялась на 1,5–2 километра, сформировав высокие плато и горы Гамбурцева, скрытые сейчас подо льдом.
Подъем суши изменил климат: чем выше поверхность, тем холоднее воздух — температура снижается на 1 градус на каждые 100 метров. Около 45 миллионов лет назад рельеф поднялся настолько, что снег перестал таять даже летом. Появились горные ледники, которые слились в огромный ледяной щит. Затем процесс ускорился: белый лед отражал солнечный свет, поверхность охлаждалась, и ледники росли.
Авторы исследования подчеркивают: климат Земли зависит не только от состава атмосферы. Движение литосферных плит, образование гор и изменение рельефа могут определять судьбу континентов на миллионы лет. Современное таяние ледников — другой процесс. Если ледяной щит исчезнет, вернуть его будет сложнее, чем кажется: лед не только сформировался благодаря особым условиям, но и изменил сам ландшафт.
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