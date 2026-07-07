Новости Татарстана

Берег реки Ик в Татарстане вернули в федеральную собственность

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В селе Старые Чути Бавлинского района два земельных участка частично захватывали акваторию реки Ик. По закону, береговая полоса водного объекта общего пользования не может находиться в частной собственности и относится к федеральной. Прокуратура подала в суд два иска о признании права частной собственности на эти участки отсутствующим. Ответчики добровольно исполнили требования и вернули береговую полосу государству, сообщили в надзорном ведомстве.

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