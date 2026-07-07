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Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

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Мария Орлова Редактор гороскопов
Мария Орлова
Июль станет важным месяцем для тех, кто готов г...

Счастье уже на пороге / PROKAZAN

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Июль станет важным месяцем для тех, кто готов говорить о чувствах честно и не боится новых поворотов.

По прогнозу астролога Тамары Глобы, Тельцов, Львов, Дев и Скорпионов ждут заметные события в личной жизни: знакомства, возвращение старых симпатий, разговоры о семье и решения, которые давно откладывались.

Тельцам июль принесет шанс на судьбоносную встречу

Тельцы войдут в период, когда личная жизнь начнет меняться без резких шагов. Возможны знакомства, которые сначала покажутся случайными, но быстро станут важными. Одиноким представителям знака стоит чаще соглашаться на встречи, поездки и приглашения: именно там может появиться человек, с которым захочется строить будущее.

В парах июль усилит темы семьи, доверия и совместных планов. Разговоры, которые раньше откладывались, теперь пройдут спокойнее. Глоба также называет месяц благоприятным для беременности. Для части Тельцов такая новость может стать неожиданной, но радостной.

Львы окажутся в центре внимания

Львов ждет сильный прилив энергии. В июле им будет легче проявлять себя, знакомиться и говорить о желаниях прямо. Любовная сфера тесно переплетется с творчеством: работа над проектами, выступления, поездки или новые идеи могут привести к ярким встречам.

Наиболее удачной станет первая декада месяца. В этот период романтические события способны развиваться быстро, поэтому Львам не стоит прятаться за гордостью или ждать, пока инициативу проявит другой человек. Смелость даст больше, чем осторожность.

Девы получат поддержку в любви и личных планах

Для Дев июль станет месяцем практичных решений. То, что долго оставалось в мыслях, начнет получать реальные очертания. Это касается как новых отношений, так и уже существующих союзов, где нужен честный разговор о будущем.

«Те планы, которые вы вынашивали, могут теперь принести не только доход, но и большой личный успех», — отмечает Тамара Глоба. По ее прогнозу, Девам стоит прислушаться к своим желаниям: удача поддержит тех, кто не боится признаться себе в настоящих чувствах.

Скорпионов могут ждать встречи с прошлым

Скорпионы в июле окажутся перед важным выбором в личной жизни. Помощь друзей и родственников будет особенно ценной: близкие подскажут, где эмоции мешают видеть ситуацию ясно, а где сердце уже давно знает ответ.

Возможна встреча с прежней любовью. Для одних Скорпионов она станет шансом вернуть чувства, для других — возможностью спокойно завершить старую историю. Новые знакомства тоже вероятны, но главным условием станет открытость. Чем меньше недосказанности, тем быстрее появится ясность, сообщает hibiny.ru.

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