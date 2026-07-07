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Для семейного просмотра татарстанцы выбирают «Алису в Стране Чудес» и комедии о конфликте поколений

Служба новостей Автор статьи
Холдинг ON Медиа, входящий в группу компаний МТ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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Холдинг ON Медиа, входящий в группу компаний МТС, провел исследование ко Дню семьи, любви и верности, отмечаемому 8 июля, и выяснил, какому контенту по этой теме отдают предпочтение татарстанцы.

Рейтинг наиболее популярных семейных фильмов и мультфильмов среди татарстанских пользователей онлайн-кинотеатра «КИОН» возглавила современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» (6+). Второе место заняла семейная комедия о конфликте поколений «Мужские правила моего деда» (12+). На третьем — «Домовенок Кузя» (6+), новая версия любимого мультфильма о персонаже, который сбегает от Бабы-яги и селится в квартире девочки.

В список музыкальных предпочтений татарстанцев вошли как композиции легендарных советских исполнителей, так и песни современных певцов. Так, в топе-3 самых прослушиваемых в республике треков о любви в стриминге «КИОН Музыка» - «Эхо любви» Анны Герман, «Я просто люблю тебя» Димы Билан и «Единственная» Филиппа Киркорова.

В литературе татарстанцы отдают предпочтение семейным сагам. В список популярных книг вошли масштабные истории о любви и родственных связях, которые не рвутся даже спустя десятилетия - «Завет воды» Абрахама Вергезе, «Стеклянный Дворец» Амитав Гош, «Добро не оставляйте на потом» Адрианы Трижиани.

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