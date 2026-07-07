Технологии

Россиян предупредили о схеме мошенников со старыми аккаунтами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мошенники используют старые аккаунты в соцсетях...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Мошенники используют заброшенные аккаунты в соцсетях для атак на пользователей. Об этом RT рассказал Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России и основатель компании "Интернет-Розыск".

По словам эксперта, хакеры собирают "досье" на жертву из открытых данных: список контактов, семейное положение, смену работы, увлечения и круг общения. Эта информация применяется для атак с использованием социальной инженерии. Кроме того, заброшенный аккаунт может стать ключом к другим сервисам.

Если к старой учетной записи были привязаны другие сервисы для авторизации, злоумышленник, восстановив доступ к почте или соцсети, может последовательно войти в десятки активных сервисов. Бедеров рекомендует перед удалением аккаунта провести цифровую очистку: вручную удалить личные фото и переписку, выйти из всех сессий на сторонних сайтах.

Многие платформы предоставляют "период охлаждения" (обычно 30–90 дней), в течение которого аккаунт можно восстановить. Пользователю важно не просто скрыть профиль, а инициировать процедуру безвозвратного удаления. Если данные для восстановления утеряны, следует направить официальное обращение в службу поддержки платформы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

помогает ли раундап от борщевика

Важное в РТ

19 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

настольный теннис для пожилых в Москве

Гороскопы

15 часов назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера

Наука

7 часов назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ
Наука
10 минут назад

Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Шведские ученые выявили девять видов бактерий, ...

Наука

час назад

Ученые нашли следы общей культуры людей и неандертальцев

Новости Татарстана

час назад

Жара и грозы: погода в Татарстане 8 июля

Наука

час назад

Найдены мягкие ткани морских лилий возрастом 450 млн лет

Технологии

час назад

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями
Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для...
Наука
29 минут назад

Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Технологии

час назад

Минниханов обязал госслужащих Татарстана учиться работе с ИИ

Новости Татарстана

2 часа назад

Госзакупки в Татарстане сэкономили бюджету почти 80 млн рублей

Технологии

2 часа назад

В Китае создали инструмент для сбора космического мусора
Гид по Казани
5 дней назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот