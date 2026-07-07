Россиян предупредили о схеме мошенников со старыми аккаунтами

Мошенники используют заброшенные аккаунты в соцсетях для атак на пользователей. Об этом RT рассказал Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России и основатель компании "Интернет-Розыск".

По словам эксперта, хакеры собирают "досье" на жертву из открытых данных: список контактов, семейное положение, смену работы, увлечения и круг общения. Эта информация применяется для атак с использованием социальной инженерии. Кроме того, заброшенный аккаунт может стать ключом к другим сервисам.

Если к старой учетной записи были привязаны другие сервисы для авторизации, злоумышленник, восстановив доступ к почте или соцсети, может последовательно войти в десятки активных сервисов. Бедеров рекомендует перед удалением аккаунта провести цифровую очистку: вручную удалить личные фото и переписку, выйти из всех сессий на сторонних сайтах.

Многие платформы предоставляют "период охлаждения" (обычно 30–90 дней), в течение которого аккаунт можно восстановить. Пользователю важно не просто скрыть профиль, а инициировать процедуру безвозвратного удаления. Если данные для восстановления утеряны, следует направить официальное обращение в службу поддержки платформы.