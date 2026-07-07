Кулинария

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Иногда для сытного ужина не нужны редкие специи...

Гуляш уступает место легенде / PROKAZAN

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Иногда для сытного ужина не нужны редкие специи и сложные приемы. Достаточно куска свинины, нескольких луковиц и копченых колбасок — и на плите постепенно рождается густое мясное блюдо, ради которого домашние сами достанут хлеб и попросят не убирать кастрюлю со стола.

Почему верещаку стоит приготовить хотя бы раз

Верещака — блюдо с характером. В нем нет ресторанной вычурности, зато есть то, за что любят старую домашнюю кухню: плотный соус, глубокий аромат и мясо, которое после томления становится мягким без лишних усилий.

Основа рецепта проста. Свинину сначала подрумянивают, затем соединяют с копчеными колбасками, луком и бульоном. Пока все медленно тушится, лук распадается почти до состояния соуса, а мясо впитывает копченый запах и становится особенно нежным.

Какие продукты взять

На большую семейную порцию понадобится около 800 г свиной шеи или лопатки. Эти части подходят лучше всего: в них достаточно сочности, поэтому после долгого тушения мясо не пересыхает.

Также подготовьте 400 г копченых колбасок, 3 крупные луковицы, 3 зубчика чеснока, 300 мл горячего бульона или обычной воды. Для обжарки используйте 2 столовые ложки растительного масла и небольшой кусочек сливочного — примерно 20 г.

Из приправ хватит лаврового листа, черного перца и соли. Зелень оставьте для финала: она освежит тяжелый мясной вкус и сделает подачу аппетитнее.

Сначала нужна румяная корочка

Свинину нарежьте крупно, чтобы кусочки не потерялись в соусе. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо небольшими партиями. Важно не тушить его сразу, а именно подрумянить: так вкус получится насыщеннее.

Переложите мясо в казан, утятницу или кастрюлю с толстым дном. Колбаски нарежьте кружочками или крупными ломтиками и быстро прогрейте на той же сковороде. После легкой обжарки отправьте их к свинине.

Лук нужно довести до мягкости

Теперь займитесь луком. Нарежьте его полукольцами и готовьте на сливочном масле до мягкого золотистого оттенка. Добавьте чеснок, перемешайте и подержите на огне совсем недолго, чтобы он раскрыл аромат, но не начал горчить.

Переложите луковую массу в казан. Влейте горячий бульон, положите лавровый лист, добавьте соль и перец. Убавьте нагрев до минимума, накройте крышкой и оставьте блюдо томиться примерно на полтора часа.

Как понять, что верещака готова

Готовность видна по соусу: лук почти исчезает, жидкость становится густой и блестящей, а мясо легко разделяется вилкой. Если соус вышел слишком плотным, можно добавить немного горячей воды и прогреть еще несколько минут.

Подавайте верещаку с картофельным пюре, отварным картофелем, гречкой или черным хлебом. Особенно вкусно, когда гарнир впитывает луково-мясной соус — именно ради него это блюдо обычно и просят повторить, делится popcornnews.ru.

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