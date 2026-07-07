Наука

Австралийский паук-охотник разгоняется до 13 км/ч

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Коричневый паук-охотник из Австралии признан са...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Коричневый паук-охотник из Австралии признан самым быстрым на планете. Он передвигается со скоростью до 3,59 метра в секунду, что почти 13 км/ч, сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали скорость 258 видов пауков. Выяснилось: наземные охотники, не плетущие паутину, бегают быстрее всех. К ним относятся пауки-охотники, скакуны и волчьи пауки.

Самый медленный — денежный паук размером 1,5 мм. Его скорость составляет 0,06 км/ч, от него легко убежать. Исследователи отметили: чем крупнее паук, тем он быстрее, но решающую роль играет длина ног. У австралийского рекордсмена ноги длинные и легкие — это названо «скоростным механизмом».

В Великобритании тоже есть быстрые виды, например серый волчий паук. А ядовитая ложная вдова опасна: ее укус вызывает аллергию, отек и даже потерю пальцев, но такие случаи редки. Ученые советуют не проверять скорость пауков на себе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

средняя стоимость работ по химической обработке борщевика в россии

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Важное в РТ

19 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

пирсинг носа в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Гороскопы

15 часов назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера

Наука

6 часов назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ
Технологии
9 секунд назад

Москва представила на «Иннопроме» свыше 50 разработок

Москва представила на выставке «Иннопром» в Ека...

Технологии

56 минут назад

Ижевская компания представила на ИННОПРОМ-2026 цифровую экосистему БПЛА

Технологии

час назад

Эксперт объяснил, почему северяне чувствуют боль от покупок

Наука

час назад

Найдены мягкие ткани морских лилий возрастом 450 млн лет

Технологии

час назад

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями
Глубинный круговорот воды запустил вулканы 3,1 ...
Наука
час назад

Глубинный круговорот воды запустил вулканы 3,1 млрд лет назад

Технологии

час назад

Минниханов обязал госслужащих Татарстана учиться работе с ИИ

Новости Татарстана

2 часа назад

Госзакупки в Татарстане сэкономили бюджету почти 80 млн рублей

Технологии

2 часа назад

В Китае создали инструмент для сбора космического мусора
Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
5 дней назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным