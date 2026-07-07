Австралийский паук-охотник разгоняется до 13 км/ч

Коричневый паук-охотник из Австралии признан самым быстрым на планете. Он передвигается со скоростью до 3,59 метра в секунду, что почти 13 км/ч, сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали скорость 258 видов пауков. Выяснилось: наземные охотники, не плетущие паутину, бегают быстрее всех. К ним относятся пауки-охотники, скакуны и волчьи пауки.

Самый медленный — денежный паук размером 1,5 мм. Его скорость составляет 0,06 км/ч, от него легко убежать. Исследователи отметили: чем крупнее паук, тем он быстрее, но решающую роль играет длина ног. У австралийского рекордсмена ноги длинные и легкие — это названо «скоростным механизмом».

В Великобритании тоже есть быстрые виды, например серый волчий паук. А ядовитая ложная вдова опасна: ее укус вызывает аллергию, отек и даже потерю пальцев, но такие случаи редки. Ученые советуют не проверять скорость пауков на себе.