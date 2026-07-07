Названы минусы подержанных компьютеров

Покупка подержанного компьютера может быть выгодной, но сопряжена с рисками. Как сообщает издание BGR, главная проблема — неизвестно, как устройство эксплуатировали ранее.

Среди недостатков — поврежденные компоненты, например неисправные USB-порты или сломавшиеся вентиляторы. Специалисты отмечают, что такой ПК может выйти из строя раньше ожидаемого. Из-за ограниченного ресурса он прослужит меньше нового и быстрее устареет.

Серьезной проблемой названы изношенные SSD-накопители и аккумуляторы. Кроме того, на подержанные устройства обычно нет гарантии производителя, и ремонт придется оплачивать самостоятельно.

Ранее в BGR объяснили, что перегрев компьютера часто возникает из-за неправильного размещения или пыли, а также из-за разгона процессора или видеокарты.