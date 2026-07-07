Наука

Ученые нашли пользу экстракта устриц для кишечника

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые обнаружили, что экстракт тихоокеанских у...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Экстракт мяса тихоокеанских устриц способен уменьшать воспаление в клетках кишечника человека. К такому выводу пришли исследователи, о чем 7 июля сообщил журнал Medical Xpress.

Тихоокеанские устрицы — одни из самых распространенных морских моллюсков, выращиваемых в аквакультуре. Они богаты питательными веществами и биоактивными соединениями, которые ранее проявляли антимикробные, антиоксидантные и противоопухолевые свойства. Новая работа показала, что высушенное мясо устриц может стать основой для недорогой и экологичной добавки, снижающей воспаление кишечника.

«Выявление природных веществ с противовоспалительным действием — перспективная стратегия для лечения хронических воспалительных заболеваний», — отметила аспирантка Университета Феррары Джулия Тринкера.

Ученые изучили состав мягких тканей устриц, включая белки, липиды, минералы, полифенолы и каротиноиды. Затем они получили экстракт и протестировали его на клетках кишечного эпителия, обработанных провоспалительной молекулой TNF-α. Эксперименты показали, что экстракт блокирует сигнальный путь NF-kB и снижает активность фермента COX-2, участвующего в воспалении. Это позволило сохранить целостность кишечного барьера и нормализовать проницаемость даже при воспалительном стимуле.

«Впервые показано, что ткань устрицы оказывает противовоспалительное действие на клетки кишечника. Экстракт в нетоксичных концентрациях значительно снизил воспаление, вызванное TNF-α», — пояснила Тринкера.

Особое значение ученые придают устойчивости подхода. Устрицы для экспериментов были получены из лагуны Сакка-ди-Горо в дельте реки По — крупного района аквакультуры в Италии. Ежегодно 30–40% продукции там выбрасывается как отходы. Исследователи изучают возможность превратить этот материал в нутрицевтический ингредиент.

Впрочем, до клинического применения еще далеко. Необходимы дополнительные эксперименты и испытания, чтобы определить безопасные дозировки и выяснить, какие именно компоненты отвечают за противовоспалительный эффект.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

устранение запахов в квартире москва

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Важное в РТ

19 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

репетитор для первоклассника в Краснодаре

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Гороскопы

15 часов назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Наука
час назад

Глубинный круговорот воды запустил вулканы 3,1 млрд лет назад

Ученые обнаружили в Австралии древние лавы, док...

Технологии

58 минут назад

Ижевская компания представила на ИННОПРОМ-2026 цифровую экосистему БПЛА

Технологии

час назад

Эксперт объяснил, почему северяне чувствуют боль от покупок

Технологии

час назад

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями

Технологии

час назад

Минниханов обязал госслужащих Татарстана учиться работе с ИИ
Ученые нашли следы общей культуры людей и неанд...
Наука
час назад

Ученые нашли следы общей культуры людей и неандертальцев

Новости Татарстана

2 часа назад

Госзакупки в Татарстане сэкономили бюджету почти 80 млн рублей

Технологии

2 часа назад

В Китае создали инструмент для сбора космического мусора

Новости Татарстана

2 часа назад

Берег реки Ик в Татарстане вернули в федеральную собственность
Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь...
Гид по Казани
6 дней назад

Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь за городом