Ученые нашли пользу экстракта устриц для кишечника

Экстракт мяса тихоокеанских устриц способен уменьшать воспаление в клетках кишечника человека. К такому выводу пришли исследователи, о чем 7 июля сообщил журнал Medical Xpress.

Тихоокеанские устрицы — одни из самых распространенных морских моллюсков, выращиваемых в аквакультуре. Они богаты питательными веществами и биоактивными соединениями, которые ранее проявляли антимикробные, антиоксидантные и противоопухолевые свойства. Новая работа показала, что высушенное мясо устриц может стать основой для недорогой и экологичной добавки, снижающей воспаление кишечника.

«Выявление природных веществ с противовоспалительным действием — перспективная стратегия для лечения хронических воспалительных заболеваний», — отметила аспирантка Университета Феррары Джулия Тринкера.

Ученые изучили состав мягких тканей устриц, включая белки, липиды, минералы, полифенолы и каротиноиды. Затем они получили экстракт и протестировали его на клетках кишечного эпителия, обработанных провоспалительной молекулой TNF-α. Эксперименты показали, что экстракт блокирует сигнальный путь NF-kB и снижает активность фермента COX-2, участвующего в воспалении. Это позволило сохранить целостность кишечного барьера и нормализовать проницаемость даже при воспалительном стимуле.

«Впервые показано, что ткань устрицы оказывает противовоспалительное действие на клетки кишечника. Экстракт в нетоксичных концентрациях значительно снизил воспаление, вызванное TNF-α», — пояснила Тринкера.

Особое значение ученые придают устойчивости подхода. Устрицы для экспериментов были получены из лагуны Сакка-ди-Горо в дельте реки По — крупного района аквакультуры в Италии. Ежегодно 30–40% продукции там выбрасывается как отходы. Исследователи изучают возможность превратить этот материал в нутрицевтический ингредиент.

Впрочем, до клинического применения еще далеко. Необходимы дополнительные эксперименты и испытания, чтобы определить безопасные дозировки и выяснить, какие именно компоненты отвечают за противовоспалительный эффект.