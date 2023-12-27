Осталось 5 дней: СФР предупредил о важной процедуре по единым пособиям

Социальный фонд РФ предупреждает, что у россиян, которые рассчитывают на получение единого пособия в новом году, почти закончился срок подачи заявление, пишет KONKURENT.RU.

Как сообщил СФР на своем официальном сайте, российские семьи, которые хотят получать единое пособие в 2024 году, начиная с января, должны успеть подать заявление на его продление до конца декабря, так как в настоящее время в Российской Федерации действует правило, что выплаты на детей и беременным женщинам осуществляются только один год. А для того, чтобы не потерять возможность получать государственную финансовую поддержку, в конце периода двенадцатимесячного периода нужно подать заявление в Соцфонд на его продление, так как единое пособие имеют право получать семьи, доход на одного человека в которых ниже прожиточного минимума, и ведомству нужно проверять это каждый год.