Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Почему бензин не наливают в обычную бутылку: какая тара пройдет проверку на АЗС

Водитель просит несколько литров бензина в запас, протягивает пластиковую емкость, а кассир отказывает. Это выглядит как упрямство, но причина обычно проще: тара не предназначена для горючего.

Бутылка для воды не становится канистрой

Пластик бывает разным. Емкость из-под воды, омывайки или бытовой химии не рассчитана на бензин. Она может размягчиться, дать запах в салоне, потечь в дороге или накопить статическое электричество.

Опасен не только сам бензин, но и его пары. Они легко воспламеняются, поэтому хранить и перевозить топливо нужно в емкости, которую производитель разрешил использовать для нефтепродуктов.

Стекло тоже не вариант. Банка или бутылка может разбиться от удара, падения или резкого торможения. Разлив на заправке — уже не бытовая неприятность, а пожарный риск.

Какую тару примут спокойнее

Меньше всего вопросов вызывает металлическая канистра для топлива. Она должна быть чистой, целой, с исправной крышкой, без ржавых дыр, трещин и следов подтекания.

Пластиковая канистра подходит только специальная. На корпусе должна быть заводская отметка о возможности хранения бензина, топлива или нефтепродуктов. ГОСТ Р 58404-2019 допускает отпуск нефтепродуктов в полимерную тару при наличии такой маркировки.

Если емкость просто похожа на канистру, но никаких указаний на корпусе нет, оператор может отказать. Для него это не топливная тара, а непонятный пластик.

Почему правила на разных заправках отличаются

Стандарт разрешает заправку подходящей полимерной тары, но не заставляет каждую АЗС принимать любую принесенную емкость. У сетей есть внутренние инструкции, а сотрудник отвечает за безопасность у колонки.

Отказ возможен, если крышка плохо закрывается, канистра грязная, поврежденная, пахнет неизвестной жидкостью или не имеет маркировки. Иногда на АЗС принципиально принимают только металл — так проще исключить спорные случаи.

Поэтому лучше не доказывать правоту у колонки, а заранее взять нормальную топливную канистру. Это быстрее и безопаснее.

Что проверить перед поездкой

На канистре должна быть понятная надпись или знак, что она пригодна для бензина либо нефтепродуктов. Крышка должна закручиваться плотно, корпус — не иметь вздутий, трещин и старых протечек.

Не заливайте бензин до края. При нагреве топливо расширяется, поэтому нужен небольшой свободный объем. В машине канистру ставят вертикально и фиксируют, чтобы она не каталась по багажнику.

Дома большие запасы бензина хранить не стоит. Курение, открытый огонь, искры, переливание в закрытом помещении и соседство с детскими вещами или кормом животных — плохая идея.

Что запомнить

Бензин наливают не в ту емкость, которая оказалась под рукой, а в тару, рассчитанную на топливо. Металлическая канистра почти всегда самый надежный выбор. Пластиковая допустима, если на ней есть маркировка для нефтепродуктов.

Обычная бутылка, стеклянная банка, тара от омывайки или хозяйственная фляга без нужной отметки — повод для отказа. В такой ситуации оператор не капризничает, а предотвращает разлив, запах в машине и риск пожара, сообщает progorod58.ru.

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