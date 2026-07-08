Технологии

Пользователи TikTok начали ломать iPhone из-за тренда на мужской стиль

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В TikTok набирает обороты новый тренд: пользователи намеренно повреждают свои iPhone, чтобы придать им «более брутальный» вид. Участники флешмоба вдохновляются роликами с подержанными смартфонами, покрытыми царапинами и сколами, которые авторы называют «мужскими» гаджетами. пишет NEWS.ru.

Некоторые владельцы специально разбивают и протыкают телефоны. Однако такие попытки часто заканчиваются обычной поломкой устройства.

Ранее компания «Фитонаука» подала заявку на регистрацию товарного знака «Сиксэвэн». Под этим брендом планируется выпускать витамины. Название связано с интернет-мемом «6–7», который подростки используют без конкретного смысла, сопровождая жестом рук.

Также подростки начали интересоваться японским трендом хикикомори — добровольной социальной изоляцией. При таком поведении они избегают общения не только со сверстниками, но и с членами семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

чем убирать квартиру после дезинфекции от тараканов

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

обучение вокалу в Новосибирске

Польза

17 часов назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Польза

9 часов назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Наука
17 минут назад

На дне океана нашли 73 скрытых вулкана с угрозой извержения

Ученые обнаружили 73 скрытых подводных вулкана,...

Технологии

час назад

Медики выявили стойкие последствия ковида для зрения и глаз

Наука

час назад

Popular Science: исследована возможность клонирования неандертальцев

Технологии

час назад

В Казани начала работу международная выставка «Дрон Экспо»

Технологии

2 часа назад

Мессенджер MAX начал внедрять функцию создания каналов для всех пользователей
Ученые разработали систему для поиска сигналов ...
Наука
43 минуты назад

Ученые разработали систему для поиска сигналов жизни в космосе

Автоновости Казани и Мира

2 часа назад

В Татарстане выросла смертность на дорогах

Новости Казани

2 часа назад

Как это было: лето, поле, фестиваль «Дубъязы», поп-ап ТНТ и звезда шоу «Большой куш. Бангкок» из Татарстана

Наука

2 часа назад

Краб провел два месяца в пластиковой бутылке у Окинавы
70% детей в зоне риска: детский стоматолог из К...
Интересное в Казани
6 дней назад

70% детей в зоне риска: детский стоматолог из Казани назвала главную ошибку родителей в уходе за зубами