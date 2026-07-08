В TikTok набирает обороты новый тренд: пользователи намеренно повреждают свои iPhone, чтобы придать им «более брутальный» вид. Участники флешмоба вдохновляются роликами с подержанными смартфонами, покрытыми царапинами и сколами, которые авторы называют «мужскими» гаджетами. пишет NEWS.ru.

Некоторые владельцы специально разбивают и протыкают телефоны. Однако такие попытки часто заканчиваются обычной поломкой устройства.

Ранее компания «Фитонаука» подала заявку на регистрацию товарного знака «Сиксэвэн». Под этим брендом планируется выпускать витамины. Название связано с интернет-мемом «6–7», который подростки используют без конкретного смысла, сопровождая жестом рук.

Также подростки начали интересоваться японским трендом хикикомори — добровольной социальной изоляцией. При таком поведении они избегают общения не только со сверстниками, но и с членами семьи.