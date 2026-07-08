Проект капитального ремонта Римско-католического костела (польского) 1858 года постройки на улице Горького, 28/17 (учебное здание №4 КНИТУ-КАИ) получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом стало известно из официального реестра. пишет Вести Татарстан.

Документацию разработало ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» по заказу КНИТУ-КАИ. Эксперты признали материалы не соответствующими требованиям к сохранению объектов культурного наследия и не рекомендовали их к реализации.

Костел, возведенный в 1858 году по проекту архитекторов А.Н. Песке и П.Т. Жуковского, является архитектурной доминантой исторического центра Казани и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Отказ экспертизы может существенно отсрочить начало ремонтных работ.