В Казани планируют создать медицинский квартал с технопарками

В Казани разрабатывают концепцию единого общественного пространства медицинского квартала. Он расположится в границах улиц Бутлерова, Толстого и Чехова. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова проект готовят Казанский государственный медицинский университет и мэрия города. Об этом на пресс-конференции рассказал ректор КГМУ Айрат Фаррахов. сообщает Kazanfirst.ru.

Сейчас корпуса университета, клиники и научные центры находятся в одном районе, но между ними нет единой концепции благоустройства. Фаррахов отметил, что в отличие от ведущих мировых университетов у вуза нет кампуса в привычном понимании — он встроен в город. Поэтому предложено создать программу общественных университетских пространств с единой символикой и навигацией.

Территорию планируют сделать максимально открытой для горожан. Для этого уберут часть заборов и шлагбаумов, расширят тротуары и благоустроят пешеходные маршруты. Концепция также предусматривает появление технопарков, площадок для студентов и молодых предпринимателей, а также туристических маршрутов, посвященных истории казанской медицины.

После завершения подготовки концепцию представят руководству республики. В дальнейшем этот подход могут распространить и на другие университеты Казани.