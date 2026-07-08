Новости Казани

В Казани планируют создать медицинский квартал с технопарками

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани разрабатывают концепцию медицинского к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани разрабатывают концепцию единого общественного пространства медицинского квартала. Он расположится в границах улиц Бутлерова, Толстого и Чехова. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова проект готовят Казанский государственный медицинский университет и мэрия города. Об этом на пресс-конференции рассказал ректор КГМУ Айрат Фаррахов. сообщает Kazanfirst.ru.

Сейчас корпуса университета, клиники и научные центры находятся в одном районе, но между ними нет единой концепции благоустройства. Фаррахов отметил, что в отличие от ведущих мировых университетов у вуза нет кампуса в привычном понимании — он встроен в город. Поэтому предложено создать программу общественных университетских пространств с единой символикой и навигацией.

Территорию планируют сделать максимально открытой для горожан. Для этого уберут часть заборов и шлагбаумов, расширят тротуары и благоустроят пешеходные маршруты. Концепция также предусматривает появление технопарков, площадок для студентов и молодых предпринимателей, а также туристических маршрутов, посвященных истории казанской медицины.

После завершения подготовки концепцию представят руководству республики. В дальнейшем этот подход могут распространить и на другие университеты Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

сан обработка у соседей придут ли паразиты к нам

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

заменить разбитое стекло в двери в Москве

Польза

17 часов назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Польза

9 часов назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Наука
16 минут назад

На дне океана нашли 73 скрытых вулкана с угрозой извержения

Ученые обнаружили 73 скрытых подводных вулкана,...

Технологии

час назад

Медики выявили стойкие последствия ковида для зрения и глаз

Наука

час назад

Popular Science: исследована возможность клонирования неандертальцев

Технологии

час назад

В Казани начала работу международная выставка «Дрон Экспо»

Технологии

2 часа назад

Мессенджер MAX начал внедрять функцию создания каналов для всех пользователей
Ученые разработали систему для поиска сигналов ...
Наука
42 минуты назад

Ученые разработали систему для поиска сигналов жизни в космосе

Автоновости Казани и Мира

2 часа назад

В Татарстане выросла смертность на дорогах

Технологии

2 часа назад

Windows 11 получит масштабное обновление 26H2 во второй половине 2026 года

Наука

2 часа назад

Краб провел два месяца в пластиковой бутылке у Окинавы
Гид по Казани
6 дней назад

Лето в городе: уютные веранды Казани