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Планетологи назвали срок гибели последних растений на Земле

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Планетологи спрогнозировали гибель растительног...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Растительный мир Земли может исчезнуть через 1,87 миллиарда лет. Такой прогноз сделали планетологи Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вольф на основе модели долгосрочной климатической эволюции. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Atmospheres. сообщает Мир новостей.

Ученые проанализировали изменения климата, вызванные ростом светимости Солнца. Через два миллиарда лет звезда будет излучать на 20% больше энергии, что приведет к критическому перегреву поверхности. Это сделает планету непригодной для большинства живых организмов.

Рассматривались два сценария. Первый: геологические процессы постепенно выведут углекислый газ из атмосферы, и растения погибнут от его нехватки через 1,84 миллиарда лет. Второй: концентрация CO₂ останется стабильной, но температура достигнет 65 °C, что сделает выживание флоры невозможным. В этом случае растения исчезнут через 1,87 миллиарда лет.

Авторы отмечают, что растительность сохранится до начала масштабного испарения океанов под воздействием Солнца. Таким образом, фотосинтезирующая биосфера может просуществовать почти весь оставшийся «жизненный цикл» Земли.

При расчетах не учитывались возможная эволюция видов или технологическое вмешательство. В теории адаптация или геоинженерия могут отдалить гибель растений, но пока это лишь гипотезы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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