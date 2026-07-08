Наука

Ученые разработали систему для поиска сигналов жизни в космосе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Международная группа ученых разработала теорети...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Международная группа исследователей создала теоретическую базу, позволяющую моделировать химический состав планет без учета жизни. Проект поможет астробиологам отличать биологические сигналы от ложных, вызванных геологией. Об этом 7 июля сообщил журнал Phys.org. об этом сообщает Известия.

Приоритетными целями для поиска внеземной жизни считаются ледяные океанические миры — спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европа. Там под ледяной коркой есть жидкая вода. Однако обнаружение метана в этих океанах не гарантирует успех: газ может возникать из-за небиологических реакций воды с горными породами.

Тестовым объектом стал Энцелад. Ученые проанализировали перемещение химических соединений и их изотопных признаков от скалистого дна через океан в космос. Особое внимание уделили изотопам углерода в метане и хиральности аминокислот — их способности существовать в двух зеркальных формах. Живые микробы чаще производят метан с легким изотопом углерод-12, а биологические аминокислоты почти всегда левосторонние.

Тестирование модели на данных прошлых миссий показало: некоторые геологические процессы на Энцеладе создают изотопные подписи метана, почти идентичные биологическим. С аминокислотами другая проблема — тепло океана разрушает их уникальную структуру за 100–10 тысяч лет, стирая следы жизни.

Разработанный инструмент позволяет заранее рассчитать естественный химический фон небесного тела. Это поможет определить, какие дополнительные доказательства нужны для официального заявления об открытии внеземной жизни в будущих миссиях.

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