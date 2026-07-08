Манулов в Сибири пересчитают с помощью компьютерного зрения

В России впервые применили новую технологию для изучения манулов. Об этом рассказали в Межрегиональной ассоциации «Ирбис». Проект по исследованию и сохранению редкого вида кошачьих реализуют компания «Марс» и Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Главные партнёры — заповедники «Убсунурская котловина», «Даурский» и «Саяно-Шушенский», а также Тункинский и Сайлюгемский национальные парки. В полевых работах участвуют добровольцы движения «По следам снежного барса». сообщает Life.ru.

С июля по конец октября специалисты исследуют места обитания манула в Республике Алтай и Забайкальском крае. Расширенные полевые работы пройдут в Красноярском крае и Республике Бурятия.

«В границах особо охраняемых природных территорий мы подробно изучим группировки манула, характер заселённости, определим численность вида при разных условиях среды, а потом экстраполируем полученные данные на другие территории с учётом разной степени их пригодности для обитания манула», — пояснил координатор проекта Хосе А. Эрнандес-Бланко, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Учёные впервые проверят возможность применения метода пространственного повторного отлова (SECR) для определения численности манулов. Также будет использована модель случайных столкновений (REM), основанная на компьютерном зрении. Камеры размещают не на тропах, а в случайных ячейках площадью 2 км². В России проекты с подобной технологией можно пересчитать по пальцам одной руки.

Первая экспедиция стартовала 5 июля в Республике Алтай и продлится около недели. Специалисты установят фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке и окрестностях Кош-Агачского района. Комплексное исследование поможет разработать эффективные подходы к охране манула.