Наука

Манулов в Сибири пересчитают с помощью компьютерного зрения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В России впервые применяют компьютерное зрение ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В России впервые применили новую технологию для изучения манулов. Об этом рассказали в Межрегиональной ассоциации «Ирбис». Проект по исследованию и сохранению редкого вида кошачьих реализуют компания «Марс» и Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Главные партнёры — заповедники «Убсунурская котловина», «Даурский» и «Саяно-Шушенский», а также Тункинский и Сайлюгемский национальные парки. В полевых работах участвуют добровольцы движения «По следам снежного барса». сообщает Life.ru.

С июля по конец октября специалисты исследуют места обитания манула в Республике Алтай и Забайкальском крае. Расширенные полевые работы пройдут в Красноярском крае и Республике Бурятия.

«В границах особо охраняемых природных территорий мы подробно изучим группировки манула, характер заселённости, определим численность вида при разных условиях среды, а потом экстраполируем полученные данные на другие территории с учётом разной степени их пригодности для обитания манула», — пояснил координатор проекта Хосе А. Эрнандес-Бланко, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Учёные впервые проверят возможность применения метода пространственного повторного отлова (SECR) для определения численности манулов. Также будет использована модель случайных столкновений (REM), основанная на компьютерном зрении. Камеры размещают не на тропах, а в случайных ячейках площадью 2 км². В России проекты с подобной технологией можно пересчитать по пальцам одной руки.

Первая экспедиция стартовала 5 июля в Республике Алтай и продлится около недели. Специалисты установят фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке и окрестностях Кош-Агачского района. Комплексное исследование поможет разработать эффективные подходы к охране манула.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

какие запахи не любят тараканы дома

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

ремонт музыкального центра samsung в Москве

Польза

16 часов назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость

Кулинария

13 часов назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка
Новости Казани
19 минут назад

В Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям

В августе 2026 года цены на авиабилеты из Казан...

Технологии

31 минуту назад

Ученые нашли в ИИ-модели Claude структуру, похожую на рабочее пространство сознания

Новости России

40 минут назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа

Технологии

57 минут назад

BGR: хранение данных на диске выгоднее облака

Наука

час назад

Генетический разрыв между поколениями выявили в Европе
В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс жилья по соципотеке для молодежи

Армия и оружие

час назад

Мэр Нижнекамска сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Технологии

2 часа назад

Что покажут на презентации Samsung Galaxy Unpacked 22 июля

Новости Казани

2 часа назад

Фаррахов выведет КГМУ за рамки обычного вуза
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
6 дней назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора