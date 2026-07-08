Физики приблизились к моделированию обратного течения времени

Группа физиков разработала метод управления квантовыми системами, позволяющий воспроизводить динамику, похожую на обратное течение времени. Авторы подчеркивают, что речь не идет о настоящем путешествии во времени, а о создании условий, при которых квантовая система ведет себя так, будто стрела времени направлена вспять. сообщает Новая Наука.

В привычном мире процессы однонаправлены: растения растут, предметы разбиваются, звезды взрываются. Однако на микроуровне законы физики сложнее. Квантовые системы, например кубиты, подчиняются уравнениям, симметричным относительно времени, что допускает обратную динамику при определенных условиях.

Ученые объединили квантовые измерения с системой обратной связи. После каждого измерения они корректируют состояние системы, направляя ее по заданной траектории. Это позволяет формировать стохастические траектории, соответствующие обратной стреле времени.

Для проверки использовался управляющий гамильтониан — последовательность электромагнитных полей и импульсов, имитирующая квантовые измерения. В сочетании с обратной связью он компенсирует влияние измерений и усиливает изменения, создавая режимы с растянутой или обращенной стрелой времени.

Метод открывает возможность управлять потоками энергии в квантовых системах, что может привести к созданию квантовых батарей. Следующий этап — эксперименты на сверхпроводниковых кубитах. Исследование опубликовано в Physical Review X.