Армия и оружие

Поврежденный БПЛА дом в Нижнекамске восстановят к сентябрю

Служба новостей Автор статьи
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В Нижнекамске планируют завершить восстановление многоэтажки на улице Чабьинской, 3, пострадавшей от атаки беспилотника 12 июня, до 1 сентября. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. сообщает 116.ru.

Глава Нижнекамска вместе с министром строительства Татарстана Маратом Айзатуллиным проинспектировали ход работ. По словам Беляева, строители трудятся посменно, что позволяет опережать график. Все поврежденные конструкции уже демонтированы, завтра начнется монтаж новых железобетонных элементов. Параллельно в доме проводится капитальный ремонт.

Жильцы временно размещены: часть у родственников, некоторые в муниципальном маневренном фонде, другие — в санатории и хостелах.

Напомним, утром 12 июня Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов. Беспилотники ударили по промышленному предприятию и попали в жилой дом. Пострадали четыре человека: у троих на фоне стресса обострились хронические заболевания, один получил осколочное ранение. Верхние этажи здания решено снести и отстроить заново.

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