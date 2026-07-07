Генетики опознали останки солдата Войны за независимость
Ученым удалось идентифицировать останки военнослужащего, погибшего в период Войны за независимость. Анализ ДНК позволил установить личность бойца спустя более двух столетий. Исследование проводилось с использованием современных методов генетики. Останки были обнаружены на месте исторического сражения. Специалисты отмечают, что подобные работы помогают восстановить события прошлого.
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