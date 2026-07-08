Минниханов и Зубов открыли в Казани форум потребкооперации и «Агроволгу»

В Казани сегодня стартовали Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2026» и Международный форум потребительской кооперации. Торжественная церемония прошла в МВЦ «Казань Экспо». Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников, отметив, что на выставку приехали компании из разных регионов России и зарубежья, а на форум — организации потребкооперации. Председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов добавил, что форум приурочен к 195-летию потребкооперации России и 110-летию потребкооперации Татарстана. Он также рассказал, что неофициальная часть началась накануне с приема делегаций 31 страны во главе с президентом Международного кооперативного альянса Ариэлем Энрике Гуарко, который прилетел из Аргентины. Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин назвал «Агроволгу» одним из ключевых выставочных мероприятий страны. Он поблагодарил за организацию и выразил уверенность, что дни форума будут насыщенными. В церемонии также участвовали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов. В завершение подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном, Центросоюзом России и Татпотребсоюзом на 2026–2030 годы. пишет Вести Татарстан.