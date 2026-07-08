Кулинария

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Рецепты Картофель Кулинария
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Когда обычное пюре и жареная картошка уже надое...

Обычная картошка превращается в хрустящую вкуснятину / PROKAZAN

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Картошка по-диканьски с салом: простая закуска, от которой трудно оторваться

Когда обычное пюре и жареная картошка уже надоели, выручает деревенский вариант из духовки. Картошка по-диканьски получается румяной, ароматной и сытной: кружочки запекаются под тонкими ломтиками сала, пропитываются жирком и становятся мягкими внутри, но аппетитными снаружи.

Почему это блюдо стоит попробовать

В рецепте нет сложных продуктов и долгой подготовки. Нужны картофель, немного сала, соль, перец и зелень. Но именно простота делает блюдо таким удачным: сало дает насыщенный вкус, а картофель забирает аромат во время запекания.

Лучше всего подходит молодой картофель или плотные клубни среднего размера. Их удобно нарезать одинаковыми кружочками, чтобы все кусочки приготовились одновременно.

Что понадобится

Возьмите 6 картофелин, 50 г сала, треть чайной ложки соли, щепотку черного молотого перца и свежий укроп для подачи.

Сало можно использовать соленое или свежее. Если оно уже соленое, с солью нужно быть осторожнее. Если сало пресное, картофель и верхний слой лучше слегка досолить перед запеканием.

Как подготовить картофель и сало

Картофель хорошо вымойте. Молодые клубни можно не очищать, достаточно тщательно пройтись щеткой. Нарежьте картошку кружочками толщиной около 1,5 см.

Сало нарежьте тонкими пластинками. Чтобы ломтики получились ровными, положите кусок сала в морозилку на 15–20 минут. Подмороженное сало режется легче и не тянется за ножом.

Как запечь картошку по-диканьски

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом и разложите картофельные кружочки в один слой. Посолите и поперчите.

На каждый кружочек положите по тонкому ломтику сала. Отправьте противень в духовку на 30–35 минут. За это время картофель должен стать мягким, а сало — слегка подрумяниться.

Если хочется более выраженной корочки, в конце можно включить верхний нагрев на несколько минут. Главное — следить, чтобы сало не пересушилось.

Как подавать

Готовую картошку посыпьте свежим укропом и подавайте горячей. Она хороша как закуска, гарнир к мясу или самостоятельное блюдо с солеными огурцами, квашеной капустой и сметанным соусом.

Есть такую картошку лучше сразу после духовки. Пока она горячая, вкус получается самым ярким: мягкая картофельная мякоть, тонкая соленая нотка и аромат свежей зелени работают вместе без лишних добавок, делится popcornnews.ru.

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