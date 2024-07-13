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Опубликован обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам

Введение новых правил происходит поэтапно, что дает возможность гражданам подготовиться к новым реалиям

flectone.ru

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В 2018 году российское правительство осуществило значительные корректировки пенсионной системы, впервые с 1932 года увеличив пенсионный возраст. Это решение затронуло всех, кто родился после середины 1950-х, и было направлено на адаптацию системы к изменяющимся экономическим и демографическим условиям.

Введение новых правил происходит поэтапно, что дает возможность гражданам подготовиться к новым реалиям. В дополнение, были учтены меры по сохранению социальной защиты для определенных категорий населения.

Обзор планов по изменению пенсионного возраста включает следующие аспекты:

Начальный этап : Женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения могут уйти на пенсию в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.


Последующее увеличение: С каждым годом пенсионный возраст постепенно увеличивается, достигая к 2028 году 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Специальные условия для многодетных матерей остаются неизменными: женщины, воспитавшие пять и более детей, имеют право на пенсию в 50 лет. Предусмотрен также досрочный выход на пенсию для женщин с тремя и четырьмя детьми.

Досрочный выход на пенсию для лиц с длительным стажем позволяет уходить на заслуженный отдых на два года раньше обычного срока тем, кто имеет 42 года стажа для мужчин и 37 лет для женщин.

Эти реформы предназначены для постепенного перехода на новую систему, с учетом личных и профессиональных обстоятельств граждан, а также для стимулирования продолжения трудовой активности среди старшего поколения. Они отражают стремление к созданию более устойчивой и справедливой системы социальной поддержки, соответствующей современным вызовам и требованиям.

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