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Опять мобилизация: в Госдуме сделали громкое сообщение об СВО

сейчас важно активизировать подготовку мобилиза...

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В условиях возросшего напряжения на границе с Украиной, Алексей Журавлев, который является первым зампредседателя Госдумы по обороне, выступил с предложением. Он считает, что сейчас важно активизировать подготовку мобилизационного резерва. В своем интервью изданию RTVI он отметил, что такое решение необходимо принять не только в связи с конфликтом с Украиной. Это важно и чтобы обеспечить общую безопасность страны.

Журавлев выразил предположение о возможном присутствии украинских военных, мобилизованных недавно, в приграничных районах Курской области. По его мнению, украинская сторона могла выбрать тактику нападения на мирные населенные пункты России, поскольку это тактически проще, чем вести боевые действия против вооруженных сил России.

Относительно последних событий, 6 августа были зарегистрированы попытки украинских сил прорвать границу в районе Суджанска Курской области. Ответные действия российской армии направлены на нейтрализацию угрозы, и, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, ситуация остается под контролем.

На федеральном уровне, несмотря на текущую напряженность, высшие руководители России, включая президента Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подчеркнули, что введение мобилизации в настоящее время не планируется. Эти заявления подтверждают стратегию сдерживания без перехода к радикальным мерам, несмотря на серьезность обстановки.

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