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"Огурцы выпустили усы": пора вносить вторую подкормку - огурцы завяжут много-много зеленцев и будут радовать зеленой листвой

Правильная подкормка огурцов — это, по сути, за...

kasheloff.ru

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Время летит быстро! Только что я занималась первой подкормкой огурцов, а вот уже две недели пролетели.

За это время мои огурчики заметно подросли, пустили цепкие усики и даже начали завязываться первые маленькие плоды. Красота! Значит, пришла пора сделать вторую подкормку, чтобы укрепить результат.

Правильная подкормка огурцов — это, по сути, залог их активного роста и хорошего урожая. Вторая подкормка обычно направлена на поддержку формирования плодов и обеспечение растений всеми нужными микроэлементами.

Для этого я использую комплексные удобрения, специально предназначенные для огурцов. Обычно в таких удобрениях сбалансированы азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, такие как бор, марганец и цинк. Одним из таких удобрений, которым я пользуюсь, является "Кристалон огуречный". Это водорастворимое удобрение, специально разработанное для огурцов. Сразу хочу уточнить, что это не реклама, а просто опыт, которым я хочу поделиться.

Как я подкармливаю огурцы "Кристалоном"

Я развожу удобрение в воде: 1 столовая ложка на 10 литров тёплой воды (лучше, если вода будет нагрета на солнце). Поливаю под корень. Обычно это делаю вечером или в пасмурную погоду, чтобы удобрение лучше впиталось и не испарилось под ярким солнцем.

В промежутках между минеральными подкормками я поливаю огурцы раствором золы. Зола — это настоящий кладезь микроэлементов, особенно калия, который необходим для формирования плодов. Я использую только древесную золу, полученную от сжигания чистых дров, без примесей. Обычно просеиваю золу через сито, чтобы удалить крупные частицы, и добавляю около полстакана на ведро воды.

Если заметно, что огурцам не хватает чего-то (например, листья начинают желтеть), я делаю внекорневую подкормку. Для этого опрыскиваю листья раствором удобрения, но делаю его менее концентрированным, чтобы не повредить растения. Опрыскиваю обычно утром или вечером, в сухую погоду.

На следующий день после подкормки я всегда рыхлю почву вокруг кустов (особенно это важно для огурцов, подвязанных к шпалере). Это помогает корням получать воздух, а удобрения — лучше усваиваться.

Кроме того, я стараюсь мульчировать почву вокруг огурцов. Для этого использую скошенную траву. Мульча сохраняет влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни от перегрева.

И, конечно, после подкормки не забываю про регулярный полив. Огурцы требуют много воды, особенно в период плодоношения, поэтому я всегда слежу за тем, чтобы почва была умеренно влажной.

Каждый огородник имеет свои секреты выращивания огурцов. Но я считаю, что главное — это любовь к растениям и внимание к ним. Тогда они непременно отблагодарят вас щедрым урожаем. Удачи вам в садоводстве!

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