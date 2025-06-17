Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Огурцы одуреют от такой подкормки: проверенный временем рецепт – урожай как в промышленных теплицах

Фосфор — это элемент, который растениям необход...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Фосфор — это элемент, который растениям необходим в небольших количествах, но его регулярное поступление важно для их здоровья.

Он способствует правильному росту, укреплению корневой системы, увеличению зеленой массы, а также помогает формировать завязи и способствует своевременному созреванию плодов. Недостаток фосфора может сдерживать рост растений, в то время как его достаточное количество влияет на обильное цветение.

Для подкормки огурцов не обязательно использовать только готовые минеральные удобрения, содержащие фосфор. Существуют натуральные и эффективные способы, которые можно подготовить своими руками.

Эксперты предлагают простой и проверенный рецепт настоя, который можно приготовить из рыбьих голов. Для этого нужно взять около 0,5 кг рыбьих голов, поместить их в ведро и залить 10 литрами воды. Смесь оставляют настаиваться в течение трех дней. В процессе настаивания появится характерный запах. После этого добавьте 0,5 литра настоя в лейку, долейте воды до нужного объема и полейте огурцы полученной смесью.

Рыбьи головы являются отличным природным источником фосфора, который растения усваивают быстро и эффективно. Регулярное использование такого настоя помогает огурцам быстро восстанавливаться и активно расти, а также способствует обильному урожаю, утверждают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани

санэпидемстанция от тараканов москва цены

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

электромонтажные работы цена уфа в Уфе

Лонгриды

5 часов назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Казани

день назад

На концерте в Казани школьница получила травму головы во время слэма
Новости Татарстана
день назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

9 часов назад

После укусов клещей к медикам пришли 5,9 тыс. человек в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Начальник ГЖИ РТ рассказал, что у жителей республики не текут крыши

Новости Татарстана

9 часов назад

Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
день назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Татарстана

9 часов назад

В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

Новости Казани

9 часов назад

Татарстан вложил в Голубые озера почти 650 млн

Новости Татарстана

день назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю