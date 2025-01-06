Огромный змей выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов

На кухне одной из квартир в московском районе Хорошёво-Мнёвники из вытяжки появился жёлтобрюхий (Каспийский) полоз. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Женщина, проживающая в квартире, обнаружила небольшую змею в раковине. Чтобы обезопасить себя, она накрыла её миской и вызвала спасателей. Прибывшие специалисты аккуратно упаковали пресмыкающееся в коробку и увезли с собой.

Откуда именно на кухне появился этот представитель фауны, остаётся загадкой. Хозяйка квартиры заявила, что ей неизвестно, есть ли среди соседей те, кто держит дома террариум.