Огромный змей выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов
На кухне одной из квартир в московском районе Хорошёво-Мнёвники из вытяжки появился жёлтобрюхий (Каспийский) полоз. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Женщина, проживающая в квартире, обнаружила небольшую змею в раковине. Чтобы обезопасить себя, она накрыла её миской и вызвала спасателей. Прибывшие специалисты аккуратно упаковали пресмыкающееся в коробку и увезли с собой.
Откуда именно на кухне появился этот представитель фауны, остаётся загадкой. Хозяйка квартиры заявила, что ей неизвестно, есть ли среди соседей те, кто держит дома террариум.
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