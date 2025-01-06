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Огромный змей выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов

На кухне одной из квартир в московском районе Х...

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На кухне одной из квартир в московском районе Хорошёво-Мнёвники из вытяжки появился жёлтобрюхий (Каспийский) полоз. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Женщина, проживающая в квартире, обнаружила небольшую змею в раковине. Чтобы обезопасить себя, она накрыла её миской и вызвала спасателей. Прибывшие специалисты аккуратно упаковали пресмыкающееся в коробку и увезли с собой.

Откуда именно на кухне появился этот представитель фауны, остаётся загадкой. Хозяйка квартиры заявила, что ей неизвестно, есть ли среди соседей те, кто держит дома террариум.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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