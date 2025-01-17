Одна чайная ложка в фарш – и котлеты получаются, словно весеннее облачко: воздушные и сочные
dzen.ru
Многие хозяйки знают, как сложно иногда добиться идеальной текстуры котлет. Они либо получаются слишком тяжёлыми, либо суховатыми.
Однако, существует простой и эффективный способ сделать котлеты необычайно воздушными и сочными — добавление в фарш всего одной чайной ложки пищевой соды.
Как это работает
Пищевая сода — это не только популярный ингредиент для выпечки, но и отличный помощник в приготовлении мясных блюд. Когда сода вступает в реакцию с кислотой (например, с томатным соусом или натуральным йогуртом, которые иногда добавляют в фарш), она начинает выделять углекислый газ, делая структуру фарша более рыхлой и воздушной.
Пошаговый рецепт:
- Подготовка фарша: Смешайте выбранное мясо (говядина, свинина или курица) с измельчённым луком, солью и специями по вкусу.
- Добавление соды: Равномерно распределите одну чайную ложку пищевой соды по фаршу, перемешайте.
- Дополнительные ингредиенты: Введите в фарш яйцо и молоко (или воду) для большей связки и мягкости.
- Формирование котлет: Сформируйте котлеты и обжарьте их на среднем огне до золотистой корочки.
Советы по приготовлению:
- Перед добавлением соды убедитесь, что другие ингредиенты не сделают фарш слишком жидким.
- Используйте соду умеренно, так как её избыток может придать нежелательный привкус.
- После добавления соды не оставляйте фарш на длительное время, так как реакция соды быстро проходит.
Добавление одной чайной ложки пищевой соды в фарш может радикально изменить результаты вашего кулинарного творчества, делая котлеты лёгкими и нежными.
Этот простой трюк поможет вам в следующий раз удивить домашних или гостей идеальными котлетами.
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