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Одна чайная ложка в фарш – и котлеты получаются, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Узнайте, как одна чайная ложка соды может преоб...

dzen.ru

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Многие хозяйки знают, как сложно иногда добиться идеальной текстуры котлет. Они либо получаются слишком тяжёлыми, либо суховатыми.

Однако, существует простой и эффективный способ сделать котлеты необычайно воздушными и сочными — добавление в фарш всего одной чайной ложки пищевой соды.

Как это работает

Пищевая сода — это не только популярный ингредиент для выпечки, но и отличный помощник в приготовлении мясных блюд. Когда сода вступает в реакцию с кислотой (например, с томатным соусом или натуральным йогуртом, которые иногда добавляют в фарш), она начинает выделять углекислый газ, делая структуру фарша более рыхлой и воздушной.

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка фарша: Смешайте выбранное мясо (говядина, свинина или курица) с измельчённым луком, солью и специями по вкусу.
  • Добавление соды: Равномерно распределите одну чайную ложку пищевой соды по фаршу, перемешайте.
  • Дополнительные ингредиенты: Введите в фарш яйцо и молоко (или воду) для большей связки и мягкости.
  • Формирование котлет: Сформируйте котлеты и обжарьте их на среднем огне до золотистой корочки.

Советы по приготовлению:

  • Перед добавлением соды убедитесь, что другие ингредиенты не сделают фарш слишком жидким.
  • Используйте соду умеренно, так как её избыток может придать нежелательный привкус.
  • После добавления соды не оставляйте фарш на длительное время, так как реакция соды быстро проходит.

Добавление одной чайной ложки пищевой соды в фарш может радикально изменить результаты вашего кулинарного творчества, делая котлеты лёгкими и нежными.

Этот простой трюк поможет вам в следующий раз удивить домашних или гостей идеальными котлетами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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