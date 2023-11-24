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Обрушится Эль-Ниньо: синоптики заявили об аномальной погоде в конце ноября

Обрушится Эль-Ниньо: синоптики заявили об аномальной погоде в конце ноября

u-f.ru

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Российские метеорологи рассказали, что жителей многих регионов нашей страны будут постоянно удивлять климатические условия предстоящих конца ноября 2023 года и зимы 2024. Погода будет безумной и совсем не характерной для вышеназванных периодов. Причиной же этому является активно распространяющееся по всей планете Земля глобальное явление, сообщает PROKAZAN.

В поверхностных водах Тихого океана наблюдается погодное явление под названием Эль-Ниньо, главная черта которого - тепло. Иначе говоря, температура воды в тихом океане стремительно теплеет, а это в свою очередь является причинами теплоты на сушу. В связи с этим, конец ноября и зима 2024 года будут характеризоваться новыми погодными рекордами: температура воздуха будет выше среднестатистической нормы.

Жители многих регионов России, расположенных преимущественно на территориях Поволжья и Центральной части страны, уже в конце ноября почувствуют и заметят странные погодные изменения. Конкретнее, в Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан температура воздуха начнет подниматься уже в пятницу, а в субботу дойдет до плюсовой температуры в 2 градуса, вместе с тем синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега и ледяного дождя. В Московской, Орловской и Смоленской областях также к выходным ожидается потепление до нуля в субботу и до плюс 2 градусов в воскресенье, снег будет атаковать жителей данных регионов по ночам, а днем будут идти дожди.

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