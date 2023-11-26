Обрушится Эль-ниньо: синоптики резко изменили прогноз на конец ноября

По словам экспертов синоптиков из России, следующая зима и конец ноября 2023 года станут настоящими сюрпризами для жителей многих регионов страны. Климатические условия будут совершенно непредсказуемыми и несравнимы с тем, что было ранее. Причиной такого явления стало распространение глобального феномена нашей планеты, известного как Эль-Ниньо, который, согласно данным PROKAZAN, активно влияет на погодные условия во всем мире.

Главной особенностью этого погодного явления является повышение температуры воды в Тихом океане. Именно это является причиной ощутимого потепления на суше. В результате конец ноября и зима 2024 года будут отмечаться беспрецедентными погодными рекордами, средняя температура воздуха будет значительно выше нормы.