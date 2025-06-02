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Обработка смородины в июне: как защитить кустарник от болезней и вредителей

Чёрная и красная смородина — вкусные и полезные...

kasheloff.ru

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Чёрная и красная смородина — вкусные и полезные ягоды, но в июне их всё чаще атакует настоящая армия вредителей. Если вовремя не принять меры, можно остаться без урожая.

Какие насекомые чаще всего вредят смородине в начале лета, и чем обработать кусты, чтобы сохранить ягоды — рассказываем ниже.

Кто нападает на смородину в июне

  • Листовая галловая тля — вызывает вздутия на листьях (галлы), которые становятся красноватыми и деформированными.
  • Крыжовниковая тля — особенно активно поражает молодые побеги.
  • Крыжовниковая огнёвка — её гусеницы выедают ягоды изнутри.
  • Пилильщики (жёлтый и бледноногий) — иногда массово уничтожают листву.
  • Смородинная моль, паутинный клещ, почковая пяденица — опасны в отдельные годы.

Также в июне проявляются болезни смородины:

  • Сферотека (мучнистая роса);
  • Столбчатая и бокальчатая ржавчина.

Чем обработать смородину в июне

От тли, клещей, моли и огнёвки:

  • Фитоверм — натуральный биопрепарат, опрыскивают 2–3 раза с интервалом 7 дней после цветения.
  • Инсегар — более сильный препарат, если огнёвка в прошлом году нанесла серьёзный урон.

От мучнистой росы (сферотеки):

  • Топаз — системный фунгицид. Но лучше выращивать устойчивые сорта.

Против пилильщиков:

  • Биопрепараты Битоксибациллин и Лепидоцид.
  • Механический способ: стряхивание гусениц на ткань и уничтожение.

Народные средства от тли и паутинного клеща:

  • Раствор пищевой соды (3 ст. ложки на 10 л воды).
  • Настой чеснока (200 г на 10 л).
  • Табачный настой с мылом (1 кг табачной пыли, настоять, развести, добавить мыло и процедить).

Важно! Все обработки проводите в пасмурную безветренную погоду, утром или вечером. Соблюдайте инструкции, используйте СИЗ и следите за временем ожидания до сбора урожая.

Профилактика болезней и вредителей смородины

Рыхление и мульчирование почвы — нарушает цикл развития вредителей, таких как огнёвка, стеклянница, пилильщики.

Обрезка и удаление старых побегов — оздоравливает куст, улучшает проветривание.

Фитонцидные соседи — высаживайте рядом чеснок, томаты, пижму или полынь — они отпугивают вредных насекомых.

Подводим итоги:

  • Чтобы смородина не страдала от вредителей и болезней:
  • Обрабатывайте кусты в июне безопасными средствами;
  • Используйте биопрепараты и народные рецепты;
  • Не забывайте о профилактике — мульчируйте, рыхлите и обрезайте кусты.

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