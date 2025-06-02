Обработка смородины в июне: как защитить кустарник от болезней и вредителей
kasheloff.ru
Чёрная и красная смородина — вкусные и полезные ягоды, но в июне их всё чаще атакует настоящая армия вредителей. Если вовремя не принять меры, можно остаться без урожая.
Какие насекомые чаще всего вредят смородине в начале лета, и чем обработать кусты, чтобы сохранить ягоды — рассказываем ниже.
Кто нападает на смородину в июне
- Листовая галловая тля — вызывает вздутия на листьях (галлы), которые становятся красноватыми и деформированными.
- Крыжовниковая тля — особенно активно поражает молодые побеги.
- Крыжовниковая огнёвка — её гусеницы выедают ягоды изнутри.
- Пилильщики (жёлтый и бледноногий) — иногда массово уничтожают листву.
- Смородинная моль, паутинный клещ, почковая пяденица — опасны в отдельные годы.
Также в июне проявляются болезни смородины:
- Сферотека (мучнистая роса);
- Столбчатая и бокальчатая ржавчина.
Чем обработать смородину в июне
От тли, клещей, моли и огнёвки:
- Фитоверм — натуральный биопрепарат, опрыскивают 2–3 раза с интервалом 7 дней после цветения.
- Инсегар — более сильный препарат, если огнёвка в прошлом году нанесла серьёзный урон.
От мучнистой росы (сферотеки):
- Топаз — системный фунгицид. Но лучше выращивать устойчивые сорта.
Против пилильщиков:
- Биопрепараты Битоксибациллин и Лепидоцид.
- Механический способ: стряхивание гусениц на ткань и уничтожение.
Народные средства от тли и паутинного клеща:
- Раствор пищевой соды (3 ст. ложки на 10 л воды).
- Настой чеснока (200 г на 10 л).
- Табачный настой с мылом (1 кг табачной пыли, настоять, развести, добавить мыло и процедить).
Важно! Все обработки проводите в пасмурную безветренную погоду, утром или вечером. Соблюдайте инструкции, используйте СИЗ и следите за временем ожидания до сбора урожая.
Профилактика болезней и вредителей смородины
Рыхление и мульчирование почвы — нарушает цикл развития вредителей, таких как огнёвка, стеклянница, пилильщики.
Обрезка и удаление старых побегов — оздоравливает куст, улучшает проветривание.
Фитонцидные соседи — высаживайте рядом чеснок, томаты, пижму или полынь — они отпугивают вредных насекомых.
Подводим итоги:
- Чтобы смородина не страдала от вредителей и болезней:
- Обрабатывайте кусты в июне безопасными средствами;
- Используйте биопрепараты и народные рецепты;
- Не забывайте о профилактике — мульчируйте, рыхлите и обрезайте кусты.
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