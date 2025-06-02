Обработка смородины в июне: как защитить кустарник от болезней и вредителей

Чёрная и красная смородина — вкусные и полезные ягоды, но в июне их всё чаще атакует настоящая армия вредителей. Если вовремя не принять меры, можно остаться без урожая.

Какие насекомые чаще всего вредят смородине в начале лета, и чем обработать кусты, чтобы сохранить ягоды — рассказываем ниже.

Кто нападает на смородину в июне

Листовая галловая тля — вызывает вздутия на листьях (галлы), которые становятся красноватыми и деформированными.

Крыжовниковая тля — особенно активно поражает молодые побеги.

Крыжовниковая огнёвка — её гусеницы выедают ягоды изнутри.

Пилильщики (жёлтый и бледноногий) — иногда массово уничтожают листву.

Смородинная моль, паутинный клещ, почковая пяденица — опасны в отдельные годы.

Также в июне проявляются болезни смородины:

Сферотека (мучнистая роса);

Столбчатая и бокальчатая ржавчина.

Чем обработать смородину в июне

От тли, клещей, моли и огнёвки:

Фитоверм — натуральный биопрепарат, опрыскивают 2–3 раза с интервалом 7 дней после цветения.

Инсегар — более сильный препарат, если огнёвка в прошлом году нанесла серьёзный урон.

От мучнистой росы (сферотеки):

Топаз — системный фунгицид. Но лучше выращивать устойчивые сорта.

Против пилильщиков:

Биопрепараты Битоксибациллин и Лепидоцид.

Механический способ: стряхивание гусениц на ткань и уничтожение.

Народные средства от тли и паутинного клеща:

Раствор пищевой соды (3 ст. ложки на 10 л воды).

Настой чеснока (200 г на 10 л).

Табачный настой с мылом (1 кг табачной пыли, настоять, развести, добавить мыло и процедить).

Важно! Все обработки проводите в пасмурную безветренную погоду, утром или вечером. Соблюдайте инструкции, используйте СИЗ и следите за временем ожидания до сбора урожая.

Профилактика болезней и вредителей смородины

Рыхление и мульчирование почвы — нарушает цикл развития вредителей, таких как огнёвка, стеклянница, пилильщики.

Обрезка и удаление старых побегов — оздоравливает куст, улучшает проветривание.

Фитонцидные соседи — высаживайте рядом чеснок, томаты, пижму или полынь — они отпугивают вредных насекомых.

Подводим итоги: