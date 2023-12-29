Новости России
· Ульяна Сенько

Обязательный масочный режим: в Россию снова возвращаются коронавирусные ограничения

Обязательный масочный режим: в Россию снова возвращаются коронавирусные ограничения

day.org.ru

Подписаться в Telegram

В Российскую Федерацию возвращается масочный режим в связи с резким ростом заболеваемости населения ОРВИ, гриппом, пневмонией и другими инфекционными болезнями, сообщает progorodsamara.

В городе Санкт-Петербург ведомство Роспотребнадзор в целях борьбы с активным ростом заболеваемости населения подписал постановление, заключающееся в введении масочного режима в местах повышенного риска.

Данная мера была введена для того, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом, гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией.

Теперь в северной столице нашего государства носить маски обязаны в больницах и поликлиниках, более того, посещения пациентов стационаров на некоторое время запрещены, исключая сотрудников и ухаживающих за тяжелобольными.

В Санкт-Петербургских школах также вводятся правила, подразумевающие уход на дистанционное обучение или закрытие учебного заведения на карантин, если число заболевших превышает норму, равную 20%.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

На трассе М12 установили баннеры с двумя ошибками

Интересное в Казани

23 часа назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

вызвать специалиста по уничтожению клопов

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

Интересное в Казани

3 дня назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией

заточка бритв в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

21 час назад

Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика

Новости Татарстана

день назад

В Челнах заочно арестовали иностранцев за убийство матери участника СВО

Новости Татарстана

23 часа назад

Бывший игрок «Ак Барса» стал доверенным лицом Владимира Путина

Новости Татарстана

20 часов назад

В парках Казани бесплатные представления проведет уличный театр из Москвы

Новости Татарстана

20 часов назад

В Каире открыли филиал КФУ
Лонгриды
2 дня назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Новости Татарстана

час назад

Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэнхуа»

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

2 часа назад

Каток в парке «Черное озеро» заливают заново

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан стал лидером в ПФО по росту объема платных услуг
Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников
Лонгриды
6 дней назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанскую телебашню в новогодние каникулы украсит световое шоу

Новости Татарстана

3 часа назад

Сотрудники ГИБДД Татарстана поздравят водителей в новогоднюю ночь

Новости Татарстана

5 часов назад

В феврале планируется переиздание обновленной книги «Слово пацана»
Сибас с киви, кролик в сметане и многое другое: бренд-шеф Вкусвилл поделилась необычными рецептами для новогоднего застолья!
Интересное в Казани
4 дня назад

Сибас с киви, кролик в сметане и многое другое: бренд-шеф Вкусвилл поделилась необычными рецептами для новогоднего застолья!