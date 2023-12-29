Обязательный масочный режим: в Россию снова возвращаются коронавирусные ограничения

В Российскую Федерацию возвращается масочный режим в связи с резким ростом заболеваемости населения ОРВИ, гриппом, пневмонией и другими инфекционными болезнями, сообщает progorodsamara.

В городе Санкт-Петербург ведомство Роспотребнадзор в целях борьбы с активным ростом заболеваемости населения подписал постановление, заключающееся в введении масочного режима в местах повышенного риска.

Данная мера была введена для того, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом, гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией.

Теперь в северной столице нашего государства носить маски обязаны в больницах и поликлиниках, более того, посещения пациентов стационаров на некоторое время запрещены, исключая сотрудников и ухаживающих за тяжелобольными.

В Санкт-Петербургских школах также вводятся правила, подразумевающие уход на дистанционное обучение или закрытие учебного заведения на карантин, если число заболевших превышает норму, равную 20%.