Нужно расширять меры поддержки! Российским сельским жителям хотят выплачивать деньги

В Российской Федерации возникла инициатива принять всероссийскую программу поддержки сельских жителей. Предполагается, что селянам субъектов РФ будут выплачивать деньги, а также у жителей сел и деревень появятся жилищные и социальные льготы.

На данный момент в России существует подобная программа, но действует лишь в 30 регионах России. Она может включать в себя регулярные или единовременные выплаты, бесплатное жилье и другие льготы в зависимости от региона РФ. Но, по мнению главы Российского союза сельской молодежи Дмитрия Петровского, такая мера поддержки должна присутствовать в каждом субъекте Российской Федерации.

Программа, поддерживающая сельских жителей денежными средствами и льготами, нужна в первую очередь для того, чтобы молодое население России оставалось в селах и деревнях и способствовала их развитию, объясняет Дмитрий Петровский. К возможным льготам глава Российского союза сельской молодежи предлагает отнести уменьшение налога на имущество и землю.