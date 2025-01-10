Новый грипп представляет угрозу для двух категорий людей: академик РАН рассказал, для кого особенно опасен метапневмовирус

Метапневмовирус, хоть и составляет всего около одного процента среди всех острых респираторных вирусных инфекций, представляет значительную угрозу, особенно для двух уязвимых групп населения: детей до года и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Кто в зоне риска?

По словам академика РАН Виталия Зверева, у младенцев метапневмовирус часто протекает с пневмонией, что может привести к серьезным осложнениям. Пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, также подвергаются высокому риску, поскольку их иммунная система ослаблена, что увеличивает вероятность тяжелых форм болезни.

Симптомы и передача

Метапневмовирус проявляется классическими симптомами респираторных инфекций, включая повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель и насморк. Вирус передается воздушно-капельным путем, в редких случаях — бытовым.

Отсутствие специфического лечения

Как отметил эксперт, специфического лечения метапневмовируса не существует. Врачи применяют симптоматическое лечение, направленное на облегчение проявлений болезни и поддержание функций организма.

Рекомендации для профилактики

Для предотвращения заражения важно соблюдать меры индивидуальной профилактики, которые включают:

Тщательное мытье рук.

Регулярную дезинфекцию поверхностей и уборку помещений.

Избегание контактов с людьми, проявляющими симптомы инфекции.

Необходимость обращения к врачу

Специалисты настаивают на важности своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов, чтобы исключить риск осложнений и получить адекватное лечение.

Метапневмовирус может не быть настолько известен, как другие вирусы, вызывающие ОРВИ, но его потенциальное воздействие на уязвимые группы населения делает его весьма опасным вирусом.

Осведомленность о вирусе и профилактические меры могут помочь защитить самых уязвимых членов общества и предотвратить серьезные последствия заболевания, сообщает rg.ru.