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Новые штрафы ПДД, требования и порядок действий: что изменилось в ПДД с апреля 2025

С началом апреля в силу вступили изменения в пр...

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С началом апреля в силу вступили изменения в правила дорожного движения и порядок оформления водительских удостоверений. Водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать крупных штрафов и проблем с документами.

Повышение штрафов: что теперь дороже всего

  • За превышение скорости более чем на 80 км/ч и выезд на встречную полосу теперь придется заплатить 7,5 тысячи рублей вместо прежних 5 тысяч.
  • Штраф за вождение в нетрезвом виде увеличен с 30 до 45 тысяч рублей.
  • За повторное отсутствие ОСАГО — от 3 до 5 тысяч рублей, раньше штраф составлял всего 800 рублей.

Скидка за быструю оплату штрафов уменьшилась — теперь она составляет 25% вместо прежних 50%.

Изменения при замене водительских прав

С 1 апреля больше не действует автоматическое продление прав, которое было введено в 2022 году на фоне пандемии и экономических сложностей. Теперь, если срок действия прав заканчивается, их нужно обязательно заменить.

Для замены потребуются:

  • Медицинская справка формы 003
  • Квитанция об оплате госпошлины — 2 тысячи рублей
  • Новые правила для мигрантов

Иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство до апреля 2024 года, обязаны заменить свои национальные права на российские. При этом необходимо сдать экзамен, как и при первичном получении прав.

Важно знать:

Если водитель продолжает ездить с непереоформленными правами, это считается серьезным нарушением — штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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