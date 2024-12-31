Новые штрафы ГИБДД: что нового будет с 1 января 2025 года

С первого января 2025 года в России начнут действовать новые правила выписки штрафов за нарушения правил дорожного движения. Изменения, принятые Госдумой, предполагают значительное увеличение штрафных санкций, что должно способствовать улучшению безопасности на дорогах и снижению уровня аварийности.

Основные изменения в штрафах

Александр Коротков, эксперт и руководитель проекта «Likvi.com», отмечает, что стоимость штрафов за нарушения ПДД не пересматривалась более десяти лет и не соответствовала текущему экономическому положению из-за инфляции. Например, теперь за превышение скорости на 20–40 км/ч предусмотрен штраф в размере 750 рублей вместо предыдущих 500 рублей. Штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возрастут с 30 000 до 45 000 рублей, а за использование смартфона за рулём без гарнитуры — до 5000 рублей.

Изменение условий оплаты

Также с 2025 года будет изменена система скидок за досрочную оплату штрафов. Вместо предыдущей 50-процентной скидки в течение 20 дней, теперь предусмотрена 25-процентная скидка, но срок для ее использования увеличен до 30 дней. По словам юриста Макса Лоумена, это дает нарушителям больше времени для оплаты штрафов, что может быть удобнее в финансовом плане.

Влияние на общественную безопасность

Галина Андросенко из компании «Передовые Платежные Решения» подчеркивает, что повышение штрафов должно быть частью более широкой стратегии по улучшению безопасности дорожного движения, включая образовательные программы для водителей и модернизацию дорожной инфраструктуры. Это должно помочь не только уменьшить количество нарушений, но и повысить общее качество вождения.

Эти обновленные меры, предполагающие введение более строгих штрафов за нарушения ПДД, ожидается, повысят уровень ответственности водителей и улучшат безопасность на российских дорогах, пишет wellnews.ru.