В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Минобороны РФ предложило изменить правила оценки медицинской годности граждан к военной службе. Согласно опубликованному 4 февраля проекту постановления, планируется уточнить критерии военно-медицинских комиссий и пересмотреть категории годности, особенно для контрактников.

Корректировки затронут «Расписание болезней» — документ, определяющий заболевания, их симптомы и категории годности.

Некоторые диагнозы получат более мягкие критерии. Например, гражданам с последствиями черепно-мозговых травм и рядом психических расстройств (включая шизофрению) могут разрешить службу по контракту при легких или кратковременных проявлениях болезни. Также изменятся требования для людей с проблемами слуха — ранее они признавались негодными, теперь смогут служить с ограничениями.

Наряду с послаблениями вводятся и более строгие нормы. Например, при деформации конечностей или после радикального лечения онкологических заболеваний статус годности будет понижен, что закроет возможность службы по контракту. Пересмотрены также нормы по инфекционным и кожным заболеваниям, гипертонии и дефектам черепа.

В Минобороны объяснили, что изменения основаны на опыте специальной военной операции, выявившей устаревшие критерии. В частности, офицеры с ампутациями, остающиеся на службе, считаются ограниченно годными, что мешает им получать положенные выплаты.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал инициативу, отметив, что пересмотр норм позволит многим гражданам, желающим служить, реализовать это право, пишет Парламентская газета.