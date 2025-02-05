В Татарстане власти ужесточили правила для маломерных судов

В Татарстане ввели новые требования к эксплуатации катеров, моторных лодок и гидроциклов. Постановление, подписанное премьер-министром Алексеем Песошиным, усиливает контроль за их использованием.

Теперь навигация разрешена с 25 апреля по 1 ноября. Ограничения не затрагивают транспорт, принадлежащий государственным органам, а также суда на воздушной подушке и особой конструкции.

Документ устанавливает скоростные ограничения: до 10 км/ч — в 50 метрах от мостов, портов и пляжей, до 15 км/ч — в населенных пунктах вблизи берега, до 5 км/ч — в заповедных водоемах.

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в ГУ МЧС России по Татарстану, за нарушение грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или лишение права управления судном на срок до шести месяцев.