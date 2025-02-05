Фигуристка Валиева не смогла вернуть медали, которых лишилась из-за допинга

Камила Валиева до сих пор не вернула медали, которых лишилась из-за допингового дела, пишет ТАСС.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранил от соревнований до декабря 2025 года. Ей также запрещено тренироваться на государственных катках. В результате решения суда Валиева потеряла личные награды, а сборная России вместо золота в командном турнире Олимпиады-2022 получила бронзу.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал спортсменке в удовлетворении апелляции. Помимо уплаты судебных издержек в размере 7 тысяч швейцарских франков, Валиева обязана возместить по 8 тысяч франков Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).