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В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Постоянная жизнь на улице сильно сказалась на з...

pixabay.com

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Как рассказала местная жительница Хадижа, однажды она пожалела животное и забрала его к себе домой. Однако после еды кот снова вернулся на кладбище и остался там. Со временем местные жители начали его подкармливать и прозвали Хатико, пишет Baza.

Постоянная жизнь на улице сильно сказалась на здоровье кота. По словам Хадижи, у него начались проблемы с зубами, печенью, а недавно ухо полностью сгнило. Когда женщине удалось доставить его в ветеринарную клинику, выяснилось, что у него также пневмония.

Сейчас Хатико находится в одной из махачкалинских клиник, где проходит лечение в кислородной камере. В ближайшее время его отправят в Санкт-Петербург, где ветеринары займутся лечением почек. После восстановления кота планируют передать в новую семью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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