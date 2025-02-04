Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Онлайн-центр SkillPlace, базирующийся в Казани, не выполнил обязательства перед студентами, собрав деньги и прекратив работу. Теперь пострадавшие, среди которых много жителей Урала, намерены подать коллективный иск.

С осени 2024 года компания активно рекламировала курсы с гарантированным трудоустройством. На предложение откликнулись более 900 человек со всей России, около сотни из них – из УрФО. Некоторые даже оформили кредиты. Однако под Новый год платформа неожиданно закрылась: чаты с преподавателями исчезли, а сотрудники перестали выходить на связь.

На протяжении месяца компания игнорирует требования студентов о возврате денег. Связаться с директором SkillPlace не удаётся – на звонки отвечает только автоответчик.

По данным Ural Mash, учебный центр может быть связан с Urban University из Иннополиса, который в начале января также оказался в центре скандала, оставив своих студентов без обучения и денег.