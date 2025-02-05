В Тобольске заключённые устроили бунт

По данным SHOT, 1 февраля пятерых арестованных этапировали из СИЗО №1 в Тюмени в изолятор в Тобольске. Среди них – Саитов, Ихсанов, Арканов, Мишуков и Канлыбаев, которых судят по различным статьям, включая кражи, угон автомобиля, нарушение правил дорожного движения и убийство.

Около 23:00 заключенные решили выразить протест против этапирования и заблокировали замочную скважину подручными средствами. Когда начальница конвоя ИВС попыталась открыть дверь во время обхода, у нее не получилось, поэтому она вызвала наряд и скорую помощь.

Сначала арестанты удерживали дверь, но сотрудники силой ее выбили. В ответ на сопротивление заключенных им быстро надели наручники. Один из них получил самоповреждения и был отправлен в больницу.